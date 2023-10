Pokud hospodaření domácnosti na konci měsíce skončí na nule, logicky si nemůže nic odkládat stranou na horší časy. Nejsložitější situací je pak taková, kdy výdaje přesahují příjmy a končí v minusu.

„Domácnost sice může využít rezervy, ale to nejde donekonečna. Každá rezerva se jednou vyčerpá. Řešit takovou situaci za pomoci půjček je cestou do pekel. V tu chvíli je potřeba přistoupit k razantní akci. Nabízejí se dvě možnosti: Buď se snažit zvýšit příjmy, nebo osekat výdaje,“ upozorňuje ekonom Jiří Cihlář s tím, že v první řadě bychom se měli zaměřit na výdajovou stranu. „Šetřit na výdajích můžeme začít okamžitě a nikoho dalšího k tomu nepotřebujeme,“ vysvětlil ekonom.

Jděte za lepším

Pokud není možné ořezat výdajovou stranu, ještě se nabízí ta příjmová. V první řadě tím, že si zvýšíme hlavní příjem. Jak? K tomu může přispět třeba investice do vzdělání např. formou zlepšení dovedností v určité oblasti. Dobrou zprávou je také fakt, že česká ekonomika dlouhodobě nabízí více volných pracovních míst, než je počet nezaměstnaných.

Příjmy domácnosti je možné navýšit také přidáním zkráceného úvazku k hlavnímu. Rozpočet je možné vylepšit i díky nabízeným bankovním akcím, kdy za založení účtu a několik málo plateb kartou měsíčně přijde odměna v řádu tisíců korun.

Za co utrácíme?

Za co a kolik v průměru Češi přesně utrácejí, se liší podle typu a složení domácnosti. U těch bez ekonomicky aktivních členů (typicky starobní důchodci) tvoří výdaje spojené s bydlením a energiemi a také výdaje za potraviny větší podíl než u průměrné domácnosti – každá z těchto položek může tvořit až 30 % z celkových výdajů.

A zapomenout nesmíme na výdaje spojené se zdravím, tedy léky. U domácností s dětmi pak výdaje na bydlení a energie tvoří naopak menší část než u průměrné domácnosti. Na druhé straně na dopravu, pohonné hmoty a dopravní prostředky vydají tyto domácnosti více, než byl průměr.

6 rad, jak konkrétně na úspory

Zafixujte si energie

Náklady na bydlení patří k nejvýznamnějším položkám, kterým je složité se vyhnout. Přesto na nich lze ušetřit lepší izolací a těsněním oken, volbou úsporných žárovek a spotřebičů, nastavením termostatu na nižší teplotu nebo vypínáním spotřebičů, které člověk nepoužívá. To ale nestačí. Je potřeba být v kontaktu s dodavateli energií, porovnávat ceny a řešit s nimi cenu pro příští rok. Roční fixací cen nemůžeme udělat velkou chybu.

Odložte nepotřebné

V období zhoršených ekonomických podmínek by domácnosti měly šetřit na nákupech tzv. zboží dlouhodobé spotřeby. Je složité odkládat nákupy potravin, léků nebo hygienických potřeb. Na druhé straně je možné o něco odložit nákup nového auta, televize s větší úhlopříčkou nebo modernějšího nábytku. Odsunout jde i nepotřebnou obměnu šatníku.

Snižte nároky na dovolenou

Dodatečné úspory se mohou týkat např. dovolených. Úspory je možné dosáhnout třeba tak, že rodina nebude každoročně trávit dovolenou v hotelu, ale spokojí se s pronájmem rekreačního objektu. Pak může úspora pro větší rodinu dosáhnout řádu vyšších desetitisíců.

Zbavte se svých neřestí

Nejideálnější variantou by bylo úplně se zbavit kouření a konzumace alkoholu. Pokud by se nám ale podařilo aspoň snížit útraty za tyto položky, budeme z toho těžit hned dvakrát. Kromě finanční úspory se můžeme v delším horizontu těšit na zlepšení zdravotního stavu. Navíc je zřejmé, že tyto položky budou do budoucna stále víc daňově zatíženy, a tedy budou zdražovat.

Nakupujte ve slevách

Ceny potravin v srpnu meziročně narostly o 8 %. Přitom poslední data ukázala, že tržby za potraviny v maloobchodě meziročně reálně klesly o více než 4 %. I tady je patrné šetření. Vyhledávání slev nyní je a dál bude národním sportem. Řada obchodníků navíc nabízí lepší ceny v případě nákupu většího množství. Zvlášť u trvanlivých potravin to může být výhodné.

Změňte všechna světla

Až 1626 korun ročně lze ušetřit díky LED osvětlení. Pokud jsou v celé domácnosti nainstalovány LED žárovky namísto jiných zdrojů světla, spotřeba elektřiny je menší o 226 kWh ročně.

délka: 00:56.70 Video Video se připravuje ... Kutil Jaroslav Hofmann vyřešil elektřinu v chalupě solárním panelem a 12 V rozvody.. Romana Vébrová