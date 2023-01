Musíte vědět...

* Odběratelé budou od ledna za elektřinu platit maximálně 6050 korun za megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3025 korun za megawatthodinu plynu včetně DPH.

* Stálá měsíční platba za dodávku elektřiny i plynu se stanovila na 130 korun za odběrné místo.

* Zastropování je automatické, není třeba nikde o nic žádat a samotní dodavatelé byli povinni do 30 dnů od vyhlášení stropu upravit klientům zálohy. Kdo má nasmlouvané ceny nižší, než je strop, má štěstí a bude hradit právě tuto cenu.

* Pomoc lidem vyjde na maximálně 170 miliard korun – peníze na ni stát sežene díky dodatečnému zdanění podniků, kterým krize přinesla nečekané výnosy (energetické firmy, banky, rafinerie apod.).

*Ze »starého« úsporného tarifu, který platil do konce roku 2022, zůstala jedna klíčová úleva: odpuštění platby za podporované zdroje energií (POZE). To činí 599 korun za každou MWh.

* Opatření bude platit po celý rok 2023 s možností prodloužení, a to na 100 procent spotřeby. Na 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby za posledních 5 let pak bude stropování platit pro všechny firmy od malých po velké. Celkově by lidé dle vládní prezentace mohli ušetřit desetitisíce ročně.

Jaká bude úspora za plyn a elektřinu? Autor: archiv Blesku, Pozn. Výpočty Národní ekonomické rady vlády.

Jak ušetřit za drahé teplo?

Pomůže Nová zelená úsporám

Ušetřit na drahých energiích se dá třeba zateplením domu nebo výměnou oken. Co když na to ale nemáte? Pomůže vám »lehčí« verze programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Nejzranitelnější domácnosti a senioři by si díky programu měli dovolit provést některé stavební úpravy, které by jim pomohly v boji s drahými složenkami za energie.

Od 9. ledna 2023 startuje příjem žádostí v rámci projektu NZÚ Light. Ta umožní až 100% dotaci a celkově bude vyčleněno na program 150 milionů korun. Bude se týkat rodinných domů a snadno realizovatelných úprav. Například zateplení fasády, střechy, stropů, podlah a výměny oken nebo dveří. Dotace se pak bude udělovat až do výše 150 tisíc korun. Přestože příjem žádostí začne až druhé lednové pondělí, s pracemi mohli zájemci začít už dřív. Budou se totiž zpětně uznávat i stavební úpravy provedené od 12. září 2022.

Víc obnovitelné elektřiny

Lidé si budou moct nově vyrábět až 50 kilowatthodin elektřiny z obnovitelných lektřiny z obnovitelných zdrojů bez složitého povolování. Dnes je přitom možné pouhých 10 kilowatthodin. Pro stavbu například solárních panelů tak nebude potřeba už ani rozhodnutí o umístění stavby s územním souhlasem, pokud nepůjde o vodní dílo. Nebude nutné ani stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu, pokud budou zdroje obnovitelné elektřiny jen součástí už postavené stavby, nezasáhnou do její nosné konstrukce a nezmění její užívání. Předpokládá se, že novela začne platit v prvním čtvrtletí letošního roku.

Kdo může žádat

Nutností jsou dvě podmínky. Buď žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Nebo žadatel pobíral příspěvek na bydlení kdykoli v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti. Zároveň musí být žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a mít v něm trvalý pobyt před 12. zářím 2022.

Více informací

Program funguje už od roku 2013 a poskytuje dotace na stavební úpravy, které mají za cíl úsporu energií. Informace o programu a možnostech čerpání dotace lze najít na stránkách www.novazelenausporam.cz

Novela stavebního zákona: Stačit má jen jedno razítko

Postavit v Česku bytový dům trvá kvůli získání desítek razítek klidně i celou dekádu. To by měla změnit novela stavebního zákona. Nejen, že celý proces zdigitalizuje, ale také sníží množství povolení, která jsou dnes potřeba. Novela slibuje zrychlení a zjednodušení stavebního procesu.

Už by nemělo být nutné chodit po úřadech a domáhat se desítek razítek, ale mělo by stačit jen jedno. Předpokládá se, že zákon začne platit od 1. července, týkat se ale bude zatím jen vyhrazených staveb, jako jsou dálnice, silnice první třídy nebo jaderná zařízení. Pro všechny ostatní bude novela platit až o rok později.

Portál stavebníka

Velkou novinkou bude také převedení celého procesu do digitální podoby. Vznikne Portál stavebníka, který přispěje k lepšímu zachování nového systému »jedno řízení, jedno razítko«, což si od něj slibuje šéf rezortu pro místní rozvoj Ivan Bartoš (42, Piráti). „Věřím, že to dohromady zákon přetaví v užitečný nástroj pro občany,“ uvedl.

Kritika měst

Novela ale ještě musí projít Parlamentem a získat podpis prezidenta. Tu přitom ve stavu, v jakém ji schválila vláda, kritizují developeři, velká města i třeba architektonická komora. Kritici namítají, že původní zákon vytvořený a schválený Parlamentem ještě za vlády Andreje Babiše (68, ANO) sice nebyl dokonalý, ale rušil malé stavební úřady. Ty vládní novela naopak nechává, což prý může znovu stavební řízení prodlužovat kvůli nedostatku kompetentních lidí.