Konec levných energií, propouštění i pády kryptoburz: Světová ekonomika dostala v roce 2022 zabrat

Málokdy se stává, že by se ekonomická situace ve světě během jednoho roku natolik změnila, jako tomu bylo letos. Rok 2022 ale bude etapou, na kterou dlouho nezapomenou nejen ekonomové. Ať už to byla energetická krize a mimořádně vysoká inflace, zvyšování úrokových sazeb nebo pád kryptoměnových burz, neuběhl téměř žádný den, aby se nic nestalo. Podívejte se, co všechno letošní rok na ekonomickém poli přinesl.