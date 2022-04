Sdílej: Nežije se jim snadno. Z napnutého rozpočtu vyšli jen taktak a nyní na peněženky seniorů útočí drahé energie a vysoká inflace. Pomůže jim mimořádná valorizace důchodů? Nejen tyto problémy včera řešili odborníci z České správy sociálního zabezpečení. Obavy o budoucnost rezonovaly včera ze všech telefonních linek. A netýkaly se jen seniorů, řada lidí se dodnes potýká s následky prodělaného covidu a zvažuje invalidní důchod. Mnoha lidem přibyla starost o blízké, kteří potřebují péči. I takovou radost, jakou je bezesporu narození miminka, kalí strach z finančního nedostatku. Dvě hodiny a mnohdy i déle se pracovníci z ČSSZ snažili navést volající správným směrem. Seznámit je s možnostmi, které nabízí stát a které mohou usnadnit život. POZOR! ZA TÝDEN POKRAČUJEME Už v úterý 19. dubna k telefonním aparátům zasednou odborníci na právo a legislativu. Díky nim můžete získat důležité informace v oblasti výživného, exekucí, práv zaměstnanců i spotřebitelů. Svou účast přislíbil i prezident Notářské komory či odborník na digitální identitu. Podívejte se odpovědi expertů z České správy sociálního zabezpečení.

1. Starobní důchod Odpovídaly: Helena Janovcová, JUDr. Simona Urbánková Začnu od září brát starobní důchod. Bude se mě také týkat mimořádná valorizace? Ano, tzv. mimořádná valorizace se týká všech občanů, kteří si nechají důchod přiznat v roce 2022. Od kdy se mi zvýší důchod díky mimořádné valorizaci? Valorizace těch důchodů, které již občané pobírají, proběhne v měsíci červnu. Od červnové splátky důchodu tak bude procentní výměra zvýšena o 8,2 %, základní výměra zůstává i nadále 3 900 Kč. Hrozbou pro Čechy nejsou! Jurečka o zaměstnávání Ukrajinců i příspěvku 12 tisíc za ubytování Odešla jsem ze zaměstnání, abych se mohla starat o nemocnou maminku. Započítá se mi doba, po kterou jsem o ni pečovala, do odpracovaných let na důchod? I když se jedná se o náhradní dobu pojištění, pro účely důchodového pojištění se tato doba péče hodnotí v plném rozsahu. Je ale nutné, aby vaše maminka pobírala příspěvek na péči alespoň ve druhém stupni závislosti (tento příspěvek vyplácí Úřad práce). Rád bych si zkontroloval, jaké doklady má o mně ČSSZ v evidenci. Prý jsou zásadní pro žádost o starobní důchod. Ano, proto každému občanovi tuto kontrolu doporučuji. Pokud máte elektronickou identitu, nejjednodušším způsobem je použití služby Informativní důchodová aplikace IDA na ePortálu ČSSZ. Zjistíte nejen jaké vaše doby pojištění má ČSSZ ve své evidenci, ale také jak se budou dle platné právní úpravy hodnotit, zda v plném rozsahu či omezeně. Lze tak zjistit, kolik dob pojištění pro nárok na starobní důchod občan k dnešnímu dni získal a také kolik mu ještě chybí pro splnění potřebné doby pojištění 35 let. Zároveň zjistíte, jaký je váš důchodový věk a k jakému dni jej získáte. A v neposlední řádě vám také služba dle vašich stávajících dob pojištění a dosahovaných výdělků odhadne předpokládanou výši starobního důchodu. Další možností kontroly evidovaných dob pojištění je tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění. V tomto listě najdete jak dobu, kterou má ČSSZ ve své evidenci, tak i dobu, která vám v evidenci chybí. Zoufalství kvůli drahým energiím: Klára má z přeplatku 4 tisíce nedoplatek 8062 Kč. Problémy mají i další Chybí mi pár let »odpracované« doby na důchod. Je možné si dobu pojištění nějak doplatit? Ano, každý občan může hradit tzv. dobrovolné důchodové pojištění. Pojistné je možné hradit do budoucna nebo za určitých podmínek i zpětně. Podmínky podání přihlášky k účasti na tomto typu pojištění, zpětného doplacení dobrovolného důchodového pojištění či výše pojistného a podmínky jeho hrazení zjistíte na OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno podle trvalého pobytu. Chtěla bych si požádat o předčasný důchod. Jak dlouho »předem« do něj můžu jít? Nárok na předčasný starobní důchod má občan, který získal alespoň 35 let pojištění a dosáhl věku blízkého jeho důchodového věku. Pokud je váš důchodový věk do 63 let, můžete jít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve. Ti, kteří mají důchodový věk nad 63 let, pak mohou jít až o 5 let dříve, nejdříve však ve věku 60 let. Uvažuji o tom, že bych šel do předčasného důchodu. Vím, že přijdu o peníze, ale až budu mít »svůj důchodový věk« tak se mi to přece přepočítá? Dřívější odchod do starobního důchodu je spojen s trvalým krácením procentní výměry, které je nevratné. Při dosažení důchodového věku tak nebude výše důchodu přepočtena, jak si řada občanů chybně myslí. Jsem v předčasném důchodu a rád bych si přivydělal. Kolik si můžu vydělat? Až do dosažení důchodového věku můžete pracovat jen v takovém zaměstnání a dosahovat takového příjmu, aby vám tato činnost nezaložila účast na pojištění. Na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti je možné si měsíčně vydělat maximálně do 3 500 Kč, na dohodu o provedení práce pak až do 10 000 Kč zúčtovaného příjmu. Po dosažení důchodového věku je pak již výdělečná činnost bez omezení. Inflace v Česku je nejvyšší za 24 let. Nahoru ji vyhnaly drahé energie a paliva

2. Dlouhodobé ošetřovné Odpovídal Mgr. David Marek Když jsem byla malá, starala se o mě moje babička. Teď je po operaci a já bych jí chtěla její péči vrátit. Je to možné, i když s námi nebydlí? Ano, je to možné. U rodinných příslušníků (manžel, dospělý potomek, babička, teta apod.) není společná domácnost nutností. Jiná situace je u »nepříbuzného«, např. druha nebo družky. Ten už s vámi ve společné domácnosti žít musí. Manžel byl hospitalizován a po propuštění z hospitalizace je potřeba o něj celodenně pečovat. Zapomněli jsme si ale požádat lékaře o vydání rozhodnutí. Je možné je dodatečně vydat? V případě splnění podmínek pro vznik potřeby dlouhodobé péče – hospitalizace alespoň 4 kalendářní dny a předpoklad potřeby dlouhodobé péče alespoň po dobu 30 kalendářních dnů po propuštění z hospitalizace, kdy nebylo rozhodnutí vydáno při propuštění z hospitalizace, lze o vydání rozhodnutí požádat do 8 kalendářních dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Lékař pak rozhodnutí vystaví do 3 pracovních dnů. Jsem instalatér a pracuji na OSVČ. Moje matka má rakovinu v terminální fázi. Chci o ni doma pečovat, mohu si požádat o dlouhodobé ošetřovné? Ano, u osoby v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování paliativní a dlouhodobé péče v domácím prostředí, je nově také nárok na dlouhodobé ošetřovné. Podmínkou je, že musíte být nemocensky pojištěný jako OSVČ aspoň poslední tři měsíce, které předcházejí měsíci, kdy o maminku začnete pečovat. Co se stane, když využiju 90 dní dlouhodobého ošetřovného při péči o maminku a nedlouho poté bude potřebovat péči tatínek. Můžu si požádat znovu nebo je tam nějaký limit? Ano, je tam limit. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vám vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který vám bylo naposledy vyplaceno dlouhodobé ošetřovné při předchozí péči o maminku. Pomoc státu pro ty, kdo ubytoval Ukrajince: Začaly se vyplácet dávky. Kde a jak o ně zažádat?

3. Invalidní důchody Odpovídala Ivana Potměšilová Chci si podat žádost o invalidní důchod. Musím se kvůli posouzení svého zdravotního stavu dostavit k posudkovému lékaři? Ne. Posudkový lékař může rozhodnout i bez vaší přítomnosti na základě zdravotní dokumentace odborných lékařů. Ovšem, pokud jste posudkovým lékařem vyzván, abyste se k posouzení zdravotního stavu osobně dostavil, osobní návštěva je v tomto případě nezbytná. Pokud byste se bez omluvy nedostavil k posudkovému lékaři, může být řízení o invalidním důchodu zastaveno. Jsem už rok na nemocenské. Dostanu invalidní důchod automaticky? Ne. O invalidní důchod je potřeba požádat na OSSZ (PSSZ,MSSZ Brno). Posudkový lékař stanoví vznik invalidity. Invalidní důchod je v tomto případě zpravidla přiznán po ukončení výplaty nemocenských dávek. Mám invaliditu třetího stupně, můžu si přivydělávat? U invalidního důchodu obecně (nezávisí na stupni invalidity) zákon neurčuje, zda si jeho poživatel může, nebo nemůže vydělat a kolik. U prvního a druhého stupně se výdělečná činnost dokonce předpokládá. Poživatel invalidního důchodu je omezený pouze svým zdravotním stavem. Proto můžete vykonávat jakoukoliv práci, kterou vám dovolí váš zdravotní stav. Pobírám invalidní důchod druhého stupně, musím si sama platit sociální a zdravotní pojištění? Zdravotní pojištění si platit nemusíte, to je hrazeno státem z titulu pobírání invalidního důchodu. Sociálně však pojištěná nejste. To znamená, že doba, po kterou pobíráte invalidní důchod pro invaliditu druhého (prvního) stupně a nepracujete, nebo nejste jinak důchodově pojištěna (např. evidence na úřadu práce, péče o dítě, péče o osobu blízkou, atd.), se do důchodu nezapočítává. Může pak chybět pro posouzení nároku na další vypočítávaný důchod (například do budoucna pro důchod starobní). Byl mi zamítnutý invalidní důchod s tím, že pokles pracovní schopnosti u mě dosahuje pouze 25 procent a hranice je 35 procent. Co s tím? Do třiceti dnů ode dne obdržení zamítavého rozhodnutí můžete proti tomuto rozhodnutí podat námitky. K tomuto podání doporučuji dodat další (nejlépe novou) zdravotní dokumentaci. V námitkovém řízení bude invalidita znovu posouzena jiným posudkovým lékařem. Richarda (35) srazilo auto: Lékaři mu nedávali skoro žádnou naději, dnes závodí v atletice

4. Mateřská a otcovská Odpovídala Mgr. Eva Hamplová Jsem na rodičovské dovolené a nyní budu nastupovat na mateřskou dovolenou. Budu mít znovu nárok na výplatu mateřské? Jestliže jste stále zaměstnána – trvá vám pracovní poměr, pak nárok na dávku na peněžitou pomoc v mateřství mít budete. Pokud budete nastupovat v době do 4 let věku předchozího dítěte od stejného zaměstnavatele, pak se vám porovná váš denní vyměřovací základ s vyměřovacím základem, který se použil při předchozí peněžité pomoci v mateřství. A z toho vyššího by se vám vypočítávala dávka. Je nějaký výplatní termín, kdy budu dostávat peněžitou pomoc v mateřství tzv. mateřskou? Žádný jednotný termín výplaty této dávky není. Poté co se vypočítá první dávka, tak další dávky již chodí automaticky vždy na počátku měsíce za měsíc předcházející. Zároveň ve zprávě pro příjemce máte uvedené období, za které je dávka vyplacena a její denní výši včetně denního vyměřovacího základu. Narodila se nám dvojčata. Jak dlouho mi bude vyplácena »mateřská«? Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství je 28 týdnů, ale pokud se narodí dvě a více dětí, pak je dávka peněžité pomoci v mateřství vyplácena o 9 týdnů déle tj. 37 týdnů. Po uplynutí základních 28 týdnů je potřeba doložit okresní správě sociálního zabezpečení čestné prohlášení, že stále pečujete o dvě děti. Narodil se nám s partnerkou syn. Mám nárok na otcovskou, i když nejsme manželé? Nárok na otcovskou má otec dítěte, jenž je zapsán v rodném listě a není podstatné manželství. Pobírat dávku můžete souvisle po dobu 14 kalendářních dnů. Dne 22. 2. se mi narodila dcera. Pracovní poměr mi bude končit 31. 3. a od 23. 3. jsem doma na otcovské. Bude mi náležet dávka i po skončení zaměstnání? Ano, nárok vám bude trvat po celých 14 kalendářních dnů ode dne nástupu na otcovskou a to i v případě, že vám v té době skončí pracovní poměr. Je potřeba nastoupit za trvání zaměstnání. Jestliže byste nastoupil až 1. 4., nárok by vám nevznikl. Kdy a jak žádat o víc peněz na výživném: Pomůže inflace zvýšit alimenty?

5. Nemocenské Odpovídal Mgr. Vít Hulec Ke konci dubna mi končí pracovní smlouva. Na první týden v květnu mám ale od lékaře naplánovanou operaci, po které nebudu moci ještě nějakou dobu pracovat. Dostanu »nemocenskou«? Po skončení zaměstnání plyne tzv. ochranná lhůta, která trvá 7 kalendářních dní, pokud vaše zaměstnání trvalo alespoň po tuto dobu (z dotazu je zřejmé, že ano). Pokud tedy vznikne pracovní neschopnost kvůli operaci v rámci těchto sedmi dnů, bude vám náležet nemocenské (lidově nemocenská). Nárok na nemocenské je od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti, do té doby u zaměstnanců náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele, za podmínek zákoníku práce. Protože už zaměstnanec nebudete, zaměstnavatel ve vašem případě náhradu mzdy nevyplácí. Na nemocenské ale nárok vznikne a na rozdíl od náhrady mzdy se vyplácí i za svátky a dny pracovního klidu. Manžel měl na podzim v práci úraz a pořád se ještě léčí, mělo by to trvat zhruba půl roku. Předtím byl několikrát nemocný kvůli covidu, to ještě pracoval v jiné firmě. Vadí to nějak pro nemocenské, když to jsou různé neschopenky? Může čerpat dávku, dokud se neuzdraví? Nemocenské lze poskytovat maximálně po dobu 380 kalendářních dnů. Současně však platí, že se tato maximální doba krátí o tolik dnů, kolik trvaly předchozí pracovní neschopnosti. Ty takto zohledňujeme v období předchozích 380 kalendářních dnů před vznikem pracovní neschopnosti, kterou aktuálně řešíme. Jedinou výjimkou, kdy se zápočet předchozích neschopností neprovede, by byla situace, kdy od poslední neschopenky uplynulo alespoň 190 kalendářních dnů, po které by váš manžel v zaměstnání pracoval. Pět tisíc pacientů s koronavirem: Očkujte se, nečekejte na podzim, vyzývá přednosta Husa Byl jsem minulý měsíc týden v karanténě, nastoupil jsem do práce a hned další den mě opět poslali do karantény na deset dní. Jak to bude s penězi, platí mi náhradu jenom zaměstnavatel? Ve vašem případě šlo o dva případy karantény, které na sebe nenavazovaly. Platí, že v prvních 14 dnech trvání karantény vždy vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel a to za dny, ve kterých jste měl pracovat. Je to stejné jako u pracovní neschopnosti. Teprve pokud by pracovní neschopnost nebo karanténa trvala déle než 14 kalendářních dní, nastupuje výplata nemocenského, které se již poskytuje i za nepracovní dny. Zaměstnavatel tedy vyplatí náhradu mzdy za první týden karantény a pak znovu za dalších deset dnů. Jsem třetí rok na rodičovském příspěvku, měla bych aktuálně nastoupit zpátky do práce, ale jsem nemocná. Dostanu nemocenské? Kdybych onemocněla až po nástupu, je mi to jasné, ale takhle nevím s čím počítat. Nemocenské se skutečně nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu (ledaže by např. onemocněl hned první den takového volna). Tedy právě pokud jde např. o rodičovskou dovolenou, kterou v práci čerpáte (nezáleží na tom, zda pobíráte rodičovský příspěvek). V době čerpání rodičovské dovolené nemocenské nemůže náležet, protože jeho smyslem je nahradit ušlý příjem ze zaměstnání a ten vám zde neuchází. Pokud byste ale v den plánovaného návratu do zaměstnání byla pořád v pracovní neschopnosti, je již situace jiná (příjem ze zaměstnání uchází) a nemocenské při splnění zákonných podmínek lze přiznat. Jsem pracující důchodce, ale jenom na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Kdybych onemocněl, na co mám nárok? V prvé řadě je třeba orientovat se v tom, jak máte sjednán příjem z dohody. U DPČ platí to, co u normálního zaměstnání, buď máte sjednán příjem alespoň 3500 Kč a pak jste účastný nemocenského pojištění s případným nárokem na nemocenské, nebo takto dohodu sjednánu nemáte a potom záleží, zda jste uvedené částky dosáhl ten měsíc, kdy jste onemocněl (případně tento příjem z dohody měl alespoň po tři předcházející měsíce). Dále pak je třeba vědět, že poživatelé starobního důchodu mají zkrácenou dobu pro pobírání nemocenského na maximálně 70 kalendářních dní pro jednu pracovní neschopnost. Při více pracovních neschopnostech v jednom roce se dny, po které je nemocenské vypláceno sčítají, a takto v součtu rovněž nelze nemocenské vyplácet déle, než 70 kalendářních dní. Pokud by vám pak v průběhu výplaty nemocenského skončilo zaměstnání, skončí tímto dnem i výplata dávky. Těhotná blogerka z vybombardované porodnice v Mariupolu: První slova po porodu!

6. Ošetřovné Odpovídal Mgr. David Marek Může ošetřovné využít i nezaměstnaná matka? Ne, na ošetřovné mají nárok jen zaměstnanci, za které zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění (slovy zákona: jsou účastni nemocenského pojištění). Rozhoduje při ošetřování věk nemocného dítěte? Ošetřovné se vyplácí v případě dítěte do 10 let jak při nemoci, tak i při uzavření školy. Naopak u jiných osob starších 10 let se ošetřovné vyplácí jen při nemoci (úrazu). O potřebě ošetřování rozhoduje především ošetřující lékař, který vystavuje příslušný tiskopis. Kdo ošetřovné vyplácí a jak dlouho se na peníze čeká? Dávku vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení, a to po dobu max. 9 dnů, v případě rodiče samoživitele 16 dnů. Dávka se vyplácí nejpozději do 30 dnů od doručení potřebných podkladů okresní správě sociálního zabezpečení. Je možné ošetřovné využít jen pro nemocné dítě? Ošetřovné lze pobírat i z důvodu ošetřování příbuzného či osoby se kterou sdílíte domácnost, starších 10 let. O potřebě ošetřování však rozhoduje lékař. Byla jsem doma na ošetřovném s nemocným synem. Co když ale znovu onemocní? Budu mít nárok na nové ošetřovné? Čerpání ošetřovného během roku není zákonem omezeno. V případě, kdy dítě opětovně onemocní a je třeba, aby se o něj rodič postaral, lékař vystaví rozhodnutí o potřebě ošetřování. Mají na ošetřovné nárok i OSVČ? Ne, nemají. A to ani ty, které si platí nemocenské pojištění z titulu OSVČ. Je možné se při ošetřování vystřídat s partnerem? Ano, střídání je možné. Pořád však platí, že dávka se vyplácí maximálně 9 dnů v souhrnu za oba rodiče. Kryštůfek se při porodu zasekl ramínkem a dusil se! Zoufalé mámě řekli, že možná nepřežije