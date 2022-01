Samoživitele i jejich děti letos nejspíš čeká utahování opasků o další dírky. „Za celý rok 2022 podle nás inflace přesáhne v průměru 7 % a bude tak nejvyšší od roku 1998,“ říká Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. Jen inflace ale jako důvod zvýšení alimentů nejspíš u soudu neobstojí.

„V praxi takové pokusy nejspíš narazí. Soudy se nebudou chtít těmito návrhy zabývat, protože by spustily lavinu návrhů,“ říká advokát Roman Moussawi. „Soudy bývají ochotné zvýšit výživné pouze v případě podstatné změny poměrů,“ vysvětluje. Podle něj ale nelze vyloučit, že inflace bude v budoucnu natolik vysoká, že se k tomu soudy přikloní.

Tabulka doporučuje, soud rozhoduje

Soud při rozhodování o výši alimentů zkoumá majetkové poměry rodičů, věk dítěte i jeho speciální potřeby. S výpočtem pomáhá tabulka připravená ministerstvem spravedlnosti. Určuje procentuální podíl z příjmu, který by měl náležet nezaopatřenému dítěti. „Tabulka má pouze doporučující charakter a výsledné rozhodnutí je v režii samotného soudce,“ zdůrazňuje Vogtová.

Doporučená výše výživného

Věk dítěte/ Výše výživného v % z čisté mzdy

0 – 5 let: 11 – 15 %

6 – 9 let: 13 – 17 %

10 – 14 let: 15 – 19 %

15 – 17 let: 16 – 22 %

18 let a více: 19 – 25 %

Příklady výše výživného

Nejdřív výživné, potom rozvod

Výši výživného řeší po rozchodu s partnerem mnoho rodičů. „Někdy se partneři dokáží dohodnout samostatně, mnohem častější variantou je však určování výše výživného soudní cestou,“ vysvětluje Dagmar Vogtová z projektu VašeVýživné.cz.

„Pokud se jedná o manžele připravující se na rozvod, je soudní cesta jediným možným řešením,“ dodává. Soud nejprve rozhoduje o svěření dítěte do péče a výši výživného, až poté probíhá samotný rozvod.

Žijete »na hromádce«? Stačí dohoda.

Pokud nejsou partneři sezdáni a nechtějí se obracet na soud, mohou uzavřít písemnou dohodu. Jak ale upozorňuje Vogtová, písemná dohoda není soudně vymahatelná. „Na jejím základě není možné zahájit exekuční vymáhání výživného,“ zdůrazňuje.

Advokáta nepotřebujete

● Návrh na zvýšení výživného podejte k soudu, který vede dosavadní spis.

● Nic platit nemusíte. Podání návrhu i následné řízení je osvobozeno od soudních poplatků a k podání návrhu nepotřebujete mít advokáta.

● Návrh musí obsahovat název a adresu soudu, ke kterému ho doručujete, spisovou značku případu a údaje o obou rodičích i nezletilých dětech, kterých se návrh týká (jméno, datum narození, bydliště).

● Nezapomeňte uvést informace o rozsudku, na jehož základě vznikla povinnost hradit výživné.

● K návrhu přiložte kopii původního rozsudku.

● Zdůvodněte, proč podáváte žádost na zvýšení výživného (popište, jak se změnily poměry u nezletilého dítěte či jeho rodičů).

● Uveďte, jak by měla nově vypadat výše výživného.

Rada: spolu s kopií rozsudku o výživném můžete k návrhu přiložit i další dokumenty, např. lékařské posudky, doklady o platbách za školní i mimoškolní aktivity atd. Přílohy nezapomeňte zmínit v návrhu.

Chtějte víc!

Nepokryjí alimenty ani polovinu nákladů na dítě? Chtějte víc! O zvýšení výživného lze žádat každé dva až tři roky a i dřív v případě zásadních změn poměrů!

Kdy žádat o zvýšení:

✔ při nástupu na základní, střední nebo vysokou školu

✔ v případě onemocnění dítěte, které vyžaduje nákladnější léčbu (např. celiakie, diabetes apod.)

✔ při zvýšení příjmů povinného rodiče (který platí výživné)

✔ při dlouhodobé pracovní neschopnosti oprávněného rodiče (který má dítě svěřené do péče).

Kde hledat pomoc

Řešíte určení nebo zvýšení výživného a nevíte, jak začít? Můžete se obrátit na sociální odbor v místě bydliště nebo na bezplatné občanskoprávní poradny.

Válka rozvedených: Boj o očkování dětí

Nejen výživné může být zdrojem sporů bývalých partnerů. Častým současným problémem je podle odborníků očkování dětí proti covidu. „V případě očkování proti covidu se jedná o léčebný zákrok, takže je nutný souhlas obou rodičů,“ vysvětluje advokát Roman Moussawi.

Slovo rodiče, kterému bylo dítě svěřeno, přitom nemá větší váhu. Stejnou váhu má dokonce i slovo rodiče, který na dítě dluží výživné! Rozhoduje soud V případě, že se rodiče neshodnou, musí situaci řešit soud. Šanci uspět má jen rodič, který bude argumentovat oslabenou imunitou dítěte, případně jinými zdravotními problémy, kvůli kterým by ho covid mohl ohrozit. I tak ale nezletilý musí s očkováním souhlasit.

„Naopak platí, že pokud by se chtěl nezletilý naočkovat, i když jen proto, aby mohl třeba chodit svobodně do kina nebo posilovny, tak by mu měl soud očkování umožnit. A to i proti vůli rodiče,“ dodává advokát.

Dítě může říct své

V případě soudního sporu soud názor nezletilého zjišťuje, ale… „V praxi se minimálně od 16 let považuje nezletilý za dost způsobilého si o takové věci umět rozhodnout sám,“ uvádí advokát. U mladších dětí se schopnost o sobě rozhodovat posuzuje podle jejich vyspělosti. „U dětí pod 12 let by jejich názor na očkování soud ani nezjišťoval,“ dodává Moussawi.

