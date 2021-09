Do dluhových problémů se kvůli koronaviru dostali i lidé, kteří je nikdy před tím řešit nemuseli (ilustrační foto) (Martin Kovalčík/Profimedia.cz) Sdílej: Do spirály dluhů lze upadnout i z celkem bohulibých příčin. Půjčíte si na veselku nebo hezkou rodinnou dovolenou, a už se to s vámi »veze«. Poradíme, jak nesklouznout do dluhové pasti a jaké možnosti se vám poté nabízejí.

1. Základní pravidla proti zadlužení Nepůjčovat si na zbytečnosti Obecně platí pravidlo, že délka splácení půjčky by neměla být delší než doba užívání věci, kterou si za půjčku pořídím. Typickým příkladem jsou půjčky na dovolenou, dárky či svatební hostinu. Za rozumné půjčky se dají pokládat hypotéka nebo peníze na rozjezd podnikání. Nepůjčovat si na splácení půjčky. Půjčovat si od bank a společností, které mají k poskytování spotřebitelských úvěrů licenci udělenou České národní banky. Vždy číst, co podepisuji, a vždy si také položit otázku – kolik mě to bude stát? Pokud už se dostanete do problémů se splácením, klíčové je komunikovat s poskytovatelem úvěru nebo služby. „Hra na mrtvého brouka je většinou pro klienty drahá. Pokud klient komunikuje, banka se vždy snaží najít spolu s klientem vhodné řešení. Nejčastěji se situace řeší restrukturalizací úvěru, která může mít formu konsolidace půjček, snížení splátek, odklad splátek apod.," přibližuje Zuzana Filipová z Moneta Money Bank.

2. Jak se dostanete do problémů SITUACE 1: DLUHY Z DĚTSTVÍ I PO RODIČÍCH Jedná se v převážně o problémy z minulosti spočívající například v nezaplacených poplatcích za odpad, pokutách za jízdu načerno, neuhrazené poplatky za vypůjčení knih z knihoven. Často jsou jejich rodiče sami ve špatné finanční situaci a odmítnou nebo zapomenou poplatek či drobnou pokutu za potomka uhradit. Letos v červenci vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která by měla problematiku dětských dlužníků umenšit. Podle ní bude vymáhání peněžitého dluhu dítěte možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. „Nezletilé dítě se však i přesto může dostat do situace, kdy se k dluhům dostane i jinou cestou, například zděděním. Hlavní odpovědnost v rovině společenské samozřejmě leží na rodičích, respektive zákonných zástupcích dítěte. Ti by měli dítě učit finanční gramotnosti a odpovědnosti a v případě problémů dítěti pomoci," říká Lenka Desatová, mluvčí Exekutorské komory ČR. SITUACE 2: PROBLÉM JEN PARTNERA? Manželé zpravidla odpovídají společně za dluhy, které vznikly za trvání manželství. Dluhovou situaci by měli proto řešit vždy společně, neboť za své závazky ručí společným jměním manželů, které je posléze i postižitelné v rámci exekuce. Jde-li o dluh, který patří do společného jmění manželů, může soud nebo soudní exekutor postihnout i bankovní účet manželky/manžela dlužníka. SITUACE 3: VYTLOUKÁNÍ KLÍNU KLÍNEM Pokud už si půjčit musíte, je namístě zvážit, zda danou věc, kvůli níž se hodláte zadlužit, skutečně potřebujete, a dobře posoudit svou finanční situaci. „Do těžké situace, kdy není možné okamžitě uhradit nějakou splátku, se může dostat každý. V takovém případě je ale nutné komunikovat s věřitelem, informovat jej o situaci, a pokud to je možné, dohodnout náhradní řešení. Nejhorší je nekomunikovat, nepřebírat si doporučené zásilky a spoléhat se na to, že to nějak dopadne. Dopadne, ale špatně," varuje mluvčí exekutorů Desatová. Nejhorší je tzv. vytloukání klínu klínem, tedy když si půjčíte další peníze na splacení staršího dluhu. „To je vstupenka do dluhové pasti, protože nový dluh nikdy nebude levnější než ten předchozí," dodává advokát Roman Tomek ze SEDLAKOVA LEGAL.

3. Na co dát u půjček pozor? ● Spotřebitelské úvěry s pevnými splátkami jsou vhodné při financování větších výdajů, např. vybavení bytu. Splátky je třeba nastavit tak, aby příliš nezatížily rodinný rozpočet. ● Mikropůjčky se většinou poskytují do 20 tisíc korun, splácejí se jednorázově (obvykle do měsíce) a bývají velmi drahé. Využívat by se měly výjimečně a jen když je jisté, že dlužnou částku zvládneme splatit. ● Revolvingové úvěry a kreditní karty umožňují rychlý přístup k hotovosti, avšak s rizikem dlouhodobého zadlužení, protože ne vždy vedou k postupnému splácení dluhu. ● Kontokorent umožňuje přečerpat běžný účet. Bývá cenově přijatelnější alternativou ke kreditn í m kartám či revolvingu. I tak by ale měl být využíván jen jako rezerva pro nečekané situace, nikoliv trvale. ● Splátkový prodej se používá při nákupu zboží či služeb. Je-li úroková sazba nízká, může dávat smysl, ale vždy je třeba zvážit, zda danou věc skutečně potřebujeme. Doba splácení by rozhodně neměla přesáhnout životnost věci, kterou kupujeme. Zapomenuté miliardy z kuponové privatizace: Danuše (70) našla téměř čtvrt milionu! ● Půjčka v hotovosti je vždy dražší, neboť společnosti si účtují poplatky za práci s hotovostí. ● Půjčka zajištěná nemovitostí bývá levnější, ovšem s rizikem, že dlužník v případě problémů se splácením o svůj majetek snadno přijde – a často pod cenou. ● Půjčka nemusí být tak atraktivní, jak se na první pohled může zdát. Např. inzerovaná cena půjčky může platit jen při splnění určitých podmínek (např. minimální výše nebo délka úvěru), cenu navýší i malé zpoždění splátky, úroková sazba, aby vypadala atraktivněji, bývá někdy uváděna za měsíc, nikoliv za rok.

4. KDE HLEDAT INFORMACE A POMOC? V případě potřeby právního řešení se lze obrátit na odborníky z dluhového poradenství. Hledat je můžete např.: ● Člověk v tísni – on-line poradnu naleznete na webu Clovekvtisni.cz, specializovaný web pak na Jakprezitdluhy.cz a pro lidi, kterým urgentně hrozí exekuce, organizace provozuje help linku 770 600 800. ● Bezplatná dluhová poradenství poskytují také různá krajská centra sociálních služeb, bankovní inistituce a v neposlední řadě také exekutorská komora. Poradci on-line poskytují rady a odpovídají na dotazy každé úterý dopoledne na www.ekcr.cz/polozit-verejny-dotaz. Kdo má licenci ČNB? Chcete si půjčit peníze? Zjistěte si napřed, zda má poskytovatel licenci centrální banky a zda spadá pod její dohled. Jděte na web www.cnb.cz