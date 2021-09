Nikdy není dost brzy začít děti učit nakládat s penězi. A kapesné je podle odborníků ideální způsob. „Kapesné by mělo pomoci k tomu, aby si dítě vyzkoušelo jednoduché finanční plánování, pochopilo co je vlastně spoření, ale také, aby si vyzkoušelo důsledky utracení všech svých prostředků,“ vysvětluje Lucie Nápravová, gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace.

Předem je ale nutné děti seznámit se světem financí a hodnotou peněz. „Vysvětlete, že z každého kapesného by si měly část odložit. V budoucnu pak pro ně bude snazší pochopit, že z peněz, které mají, by si měly vytvořit finanční rezervy,“ radí finanční odbornice.

Účet nebo kasička?

Způsob vyplácení kapesného záleží na rodičích. „Nelze s jistotou říct, jestli kapesné v hotovosti je lepší než kapesné na účet či naopak. Oba způsoby mají své výhody a především každý z nich je vhodný pro jinak staré děti,“ vysvětluje Lucie Nápravová.

Mladším dětem patří hotovost

„ U menších dětí bychom měli začít s hotovostí, aby si na peníze mohly sáhnout, věděly, jak vypadají a lépe jim mohli vysvětlit, jak fungují a jaká je jejich hodnota,“ radí odbornice. Se skutečnými penězi je tak snazší zacházení.

Starší školáci si poradí

Kapesné zasílané na účet je vhodnější pro starší děti, které jsou digitálně zdatné, už o penězích něco vědí a umí s nimi alespoň trochu hospodařit. Při placení kartou je totiž snadné o penězích ztratit přehled.

Tip: Nastavte trvalý příkaz

Rozhodli jste se založit dítěti účet? Nastavte si pro kapesné trvalý příkaz a budete mít jistotu, že dítě bude kapesné dostávat pravidelně.

Kapesné potřebuje pravidla

Kapesné by mělo mít oboustranně jasná pravidla. Jen tak se dítě naučí finančně plánovat.

Začněte drobnými

Ideální výše kapesného podle odborníků v podstatě neexistuje. Záleží na rodinném rozpočtu i na věku dítěte a jeho potřebách. Podle průzkumu České bankovní asociace je průměrná měsíční výše kapesného 250 Kč.

Nechte rozhodovat děti

„Aby se děti naučily samostatně hospodařit, neměli bychom jim diktovat, co s kapesným mají dělat. Ideálně s nimi můžeme probrat účel větších nákupů, ale rozhodnutí nechat na nich,“ radí odbornice.

Neřešte chyby

Finanční chyby dětí nenapravujte a za utracené kapesné jim nové předčasně nedávejte. Jen tak se naučí plánovat a utrácení si hlídat. „Pokud budeme napravovat jejich chyby, nenaučí se správnému hospodaření,“ vysvětluje Nápravová.

Nabídněte půjčku

Za předčasně utracené peníze můžete dítěti nabídnout půjčku, kterou strhnete z dalšího kapesného. Tím je naučíte, jak funguje půjčování.

Rada: Zhodnocení nečekejte

Pokud chcete dítěti založit účet s vidinou zhodnocení peněz, budete zklamaní. Běžné dětské účty téměř nejsou úročené. Pokud chcete výhodnější úroky, sáhněte po spořících účtech nebo zvolte úplně jinou možnost - například stavební spoření.

Peníze patří dítěti

Jakmile pošlete dítěti peníze na účet, patří jemu. V případě, že byste chtěli najednou vybrat větší částku, může si banka vyžádat potvrzení opatrovnického soudu.

Zkuste spoření

Některé banky nabízí i dětské spořící účty. Například Air Bank má sazbu 0,4 % ročně pro částky do 250 000 Kč. Banka Creditas má na účtu Spoření Richee Junior úrok 0,5 % ročně pro zůstatek do 350 000 Kč. ČSOB pak zase nabízí Spoření s bonusem a Komerční banka pak Spořící účet Junior s úrokem 1 % do zůstatku 100 000 Kč. Asi nejnižší zúročení nabízí mBank (0,01 %) a Fio banka (od 0,05 %).

Koukejte dítěti přes rameno

Je nutné počítat s tím, že díky bankovnímu účtu se sice dítě naučí zacházet s »neviditelnými« penězi, zároveň ale rodiče čeká složitější vysvětlování a aktivní účast než pří koupení kasičky. Dětské účty totiž mají různé »pojistky« proti chybám i podvodníkům, které se u jednotlivých bank liší. Vždy má ale hlavní slovo rodič.

„Dítěti lze nastavit limity pro platby kartou, případně platby na internetu, nebo sledovat jeho útratu a skutečnost, jak se svými prostředky hospodaří," říká Nápravová.

Banky lákají na výhody

Přimět rodiče, aby dětem zřídili účet, se snaží banky i nabídkou různých výhod. Např. Česká spořitelna má momentálně akci Kapesné, které cílí na rodiče dětí do 14 let. „Pokud rodič založí dítěti účet a začne mu posílat měsíčně alespoň 50 Kč kapesné, pak Spořka přidá dalších 50 Kč po dobu 6 měsíců. Pokud k tomu kdykoliv v období kampaně založí dítěti ještě další z produktů (stavební spoření, penzijní spoření nebo životní pojištění), pošle Spořka na účet dítěte rovnou 100 Kč (50 Kč za kapesné a 50 Kč za další produkt),“ vysvětluje Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Peníze za založení účtu nabízí až do 30.9. i Raiffeisenbank, u níý mohou děti a studenti získat 555 Kč. U Komerční banky si dítě může zvolit vlastní design bezkontaktní platební karty a ČSOB míří kampaň na čerstvé dospělé. Mladým ve věku od 18 do 30 let nabízí za otevření běžného účtu mimořádnou jednorázovou odměnu 1000 korun.

