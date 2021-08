Přídavky na děti: Kdo dostane víc peněz? Nejčastější otázky a odpovědi

Rodiny nebo samoživitelé s dlouhodobě nízkými příjmy. O tom, co je nízký příjem rozhoduje násobek životního minima. Nově jde o 3,4násobku životního minima rodiny (dříve to byl 2,7 násobek).

*Čím doložím, že máme nedostatek finančních prostředků?

Potvrzením o výši čtvrtletního příjmu, které musíte přiložit k žádosti a pak ho pravidelně dokládat každé tři měsíce.

*Kdo a jak často peníze vyplácí?

Peníze vyplácí jednou měsíčně úřad práce. Přídavky je možné vyplatit i zpětně, ale maximálně jen 3 měsíce dozadu.

*Prý je možné brát přídavky i na dospělého?

I když se dávka jmenuje přídavek na dítě, při splnění všech podmínek je peníze možné brát až do věku 26 roků »dítěte«. Podmínkou je »nezaopatřenost«, tedy to, že se připravuje na povolání (učí se nebo studuje), nebo ze zdravotních důvodů není schopno se na povolání připravovat. Může to být i dítě, kterému ještě není 18 let, je vedené na úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

*Jak dlouho je možné peníze brát?

*Přídavek na dítě se bere dlouhodobě, tedy tak dlouho, dokud trvá nezaopatřenost dítěte, max. do 26 let věku.

*Počítá se příjem z hrubého nebo čistého příjmu?

Příjem rodiny se počítá z »čistého« příjmu, který musí být nižší než je 3,4násobek životního minima.

*Co všechno se započítá do příjmů rodiny?

Kromě příjmů za zaměstnání nebo podnikání se počítají např. i dávky – peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek , nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné či důchod. Patří sem ale i alimenty.

*Je částka stejná pro všechny?

Není, kromě věku dítěte rozhoduje i to, zda aspoň jeden z rodičů pracuje nebo podniká. Pak má nárok na tzv. zvýšenou výměru. Jde o jakousi »odměnu« státu za vynaložené úsilí.

*Přídavky pobírám, musí o zvýšení požádat?

Nemusíte, navýší se vám automaticky. Nezapomeňte ale doložit příjmy za 2. čtvrtletí (příjmy se dokládají čtvrtletně).