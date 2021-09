O penězích už se tříletými dětmi: S vysvětlením na školu nečekejte. Za co dávat kapesné?

Pláč kvůli nekoupené zmrzlině či pod prázdnějším vánočním stromkem? Podle expertů lze takovým situacím poměrně zdatně předcházet. Stačí, když se rodiče zaměří na to, aby dítě chápalo hodnotu peněz, ale i to, co znamená jejich nedostatek. Základy finanční gramotnosti lze předávat potomkům v poměrně ranném věku, podle odborníků může první setkání s penězi přijít už ve třech letech. Vysvětlovaní se navíc vyplatí dítěti i v dospělosti. Experti Blesk Zprávám poskytli i rady, jak dítěti poznatky předat, ale i kdy a za co dávat kapesné.

Porozumět penězům není zcela jednoduchou disciplínou. A to není řeč o investicích, ale o naprostých základech finanční gramotnosti. S tou mívají často problémy jednotlivci a rodiny ze sociálně slabších skupin, ale i leckterý dospělý, jak upozorňuje projekt Neviditelní.

„Bohužel, tento trend se předává z generace na generaci, přitom naučit děti základy fungování peněz se vyplatí,“ uvádí autoři sociálních projektů, přičemž tentokrát cílí právě na peníze a vysvětlování jejich funkce dětem.

Základy hrou: Ve třech letech obchodníkem

Ačkoliv je jasné, že v nejranějším věku nebude dítě chápat pojmy jako hypotéka, neznamená to, že již nezačíná vnímat princip kupování věcí. Podle Neviditelných ale i oslovených expertů se první „zprávy“ o penězích mohou děti dozvídat už ve chvíli, kdy jsou jim tři až čtyři roky.

Podle ředitelky a odborné pracovnice Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Veroniky Vejvodové lze v tomto věku vymýšlet tématické hry, které dítě do světa financí uvedou.

„Hra je středobodem jejich života a možnost vlastního vyjádření. U dětí si v tomto věku můžeme často všímat tzv. „tématické hry na něco“. Děti si tak osvojují nové zkušenosti a sociálně se rozvíjejí. Rodiče zde mohou využít např. hru na obchod a přirozeně dítěti představit finanční svět srozumitelnou formou. Mějme na paměti, že se děti v předškolním období pomalu učí chápat počty a v tomto věku jsou schopné rozumět pojmům málo a hodně,“ vysvětluje Vejvodová Blesk Zprávám, jak na první seznamování dětí s penězi.

Odborníci radí, že v tomto věku pomůže vysvětlování základů, jako je funkce peněženky, ale i princip „chození do práce“. Děti by postupně měly přicházet na to, proč nemohou mít vždycky zmrzlinu a že třeba návštěva ZOO si také žádá tahání peněženky. Podle odborníků to může vést i ke zmírnění případného vzteku nebo smutku z toho, že rodič dítěti nekoupí požadovanou věc - bude totiž chápat, že není zadarmo.

Odborník: Bez znalosti hodnoty peněz děti neocení ani dárky

Je tak nesmírně důležité, aby rodič nečekal s vysvětlováním hodnoty peněz až na chvíli, kdy to začne učit škola. „Pokud se s dětmi nebudete o penězích bavit, nikdy nebudou umět ocenit vaši práci, zakoupený dárek, nové oblečení nebo elektroniku. Nebudou ale umět ani pochopit, že občas prostě není možné dárek nebo oblečení koupit, třeba z důvodu nedostatku rodinných financí,“ vysvětluje v tiskové zprávě projektu Neviditelní Luboš Kratochvíl, analytik z Provident Financial.

Experti ale přidávají varování. Dítě by se nemělo zbytečně přetěžovat informacemi o penězích. V tomto věku stačí základy, kterým je schopné dítě porozumět a které v nich nebudou vyvolávat úzkost.

Kapesné za známky či za domácí práce?

S postupujícím věkem je pak záhodno vytvořit u dítěte první představu o osobním rozpočtu. Neviditelní podle názorů expertů upozorňují, že již od šesti let můžete poskytovat kapesné. „Samotné kapesné je vhodné dávat dítěti ve školním věku na prvním stupni a jeho výši přizpůsobovat věku dítěte. Začít tedy můžeme klidně s částkou 10 Kč jednou týdně a následně ji zvyšovat dle našich rozhovorů s dítětem a jeho vyspělosti,“ dodává pro Blesk Zprávy Vejvodová.

Video Oslíčku, netřes se! Tohle by vaše děti mohlo naučit hospodařit s penězi - HitHit

Podle expertů se tím dítě nejenže naučí dítě rozeznávat hodnotu různých mincí a bankovek, ale získá i přehled ohledně toho, co si může za nastřádané peníze koupit. V tomto věku už by mělo dítě i případně umět nakupovat. Odborníci radí:„Nechte děti, ať si z kapesného koupí co chtějí: dobrotu, hračku, časopis.“

Dítě si navíc bude připadat dospělejší a více parťákem. Bude vědět, proč si nemohou rodiče dovolit počítač nebo nový telefon. Stejně tak se rychleji naučí si věcí vážit; případně se i lépe naučí čelit svým pocitům, pokud se ve škole potká se spolužáky, kteří jsou méně ale i více zajištění.

Blesk Zprávy se ptaly odbornic na psychologii dítěte, za co kapesné dávat. Má to být za dobré známky nebo za vykonávání domácích prací? „Je důležité zamyslet se nad cílem samotného kapesného. Jedná se mi o výchovný nástroj, či chci dítěti pomoci pochopit, jak finanční svět funguje. Osobně bych se přikláněla spíš k druhé variantě. Dítě tak učíme, že domácí práce jsou běžnou součástí rodinného života, a zároveň si děti osvojují, jak nakládat s financemi,“ zmínila Vejvodová.

Dětem nemá cenu lhát. Od hádek o peníze je ale držte dál

Ve věku od osmi do 12 let už přichází první vhled do celkových výdajů za domácnost, ale i do možných problémů. Jelikož už by mělo dítě v tomto věku znát základy toho, co jsou peníze, mělo by pochopit důsledek nedostatku. „Pokud žijeme v nedostatku finančních prostředků, je důležité o tom s dětmi komunikovat, informace ovšem dítěti sdělujeme přiměřeně věku. Nezahrnujeme jej nadbytečnými informacemi, se kterými si samo neporadí, naopak ho zúzkostní. A hlavně by dítě nemělo být svědkem případných hádek a konfliktů mezi rodiči, které se finanční situace týkají,“ podotýká Vejvodová

V případě chudoby či i náhlé životní události, jako je ztráta zaměstnání, by se mělo dítě tuto situaci dozvědět. Mlčení podle odborníků není řešením - dítě je totiž vnímavé a stejně tak zvídavé. Se základy toho, co jsou peníze a jaká je jejich hodnota, by navíc mělo pochopit, proč najednou nemůže docházet například do kroužku.

Dodejme, že rodiny se v případě hmotné nouze, ale i náhlé finančně tížívé situace, mohou obrátit na ministerstvo práce a sociálních věcí ale i na desítku různých organizací. Ministerstvo práce a sociálních věcí může uznat příspěvky na bydlení, či může poskytnout tzv. MOP - Mimořádnou okamžitou pomoc. Neziskové organizace nebo projekty, jako jsou i Neviditelní, zase mohou dodat hmotnou i psychologickou pomoc. Často nabízí pomoc i školy. Vždy je prostě možnost se někam obrátit.

Kolem 13. roku života by mělo dítě začít poznávat i bankovní systém a online platby. Rodič by měl dítěti ukázat, co je bankovní účet, ale i to, jak bezpečně vybírat z bankomatu nebo jak bezpečně platit na internetu.