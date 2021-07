Karolína (26) nemá ani na postýlku pro dceru. Pomůže samoživitelům náhradní výživné?

Samoživitelům se otevřela další možnost, jak získat peníze, na které mají nárok. Novinkou v Česku je náhradní výživné. Dávku o výši až 3000 korun měsíčně, která bude rodičům poskytnuta ve chvíli, kdy se k placení výživného nemá expartner a na kterého za neplacení alimentů rodič poslal soud nebo exekutora. Výrazně se tím sníží doba čekání na peníze, které mohou samoživitelům pomoci udržet si střechu nad hlavou. Blesk Zprávy oslovily experty, kteří nový systém vítají. Přesto zdvihají varovný prst. Ačkoliv by mohlo lidem jako je samoživitelka Karolína pomoci, stát musí myslet i na příčinu problému a ne jen poskytovat finanční náplast.

Mezi kriticky ohroženou skupinu lidí se řadí samoživitelky a samoživitelé. Ti se musí vypořádávat s nedostatkem financí, ale i času na práci a svou ratolest. „Otěhotněla jsem hned po škole, ale Janičky otec nás opustil. Jsme na to sami, rodičovská mi sotva pokryje bydlení a na pravidelnou a stabilní práci prostě nemám čas,“ svěřuje se jedna ze samoživitelek Karolína (26), jejíž příběh nám poskytl nový projekt Neviditelní.

Karolína se řadí mezi tisíce samoživitelů a samoživitelek, kteří se navíc v současnosti vyrovnávají s koronavirovou pandemií, která jim udělala pořádnou čáru přes rozpočet. „Koronakrize postavení samoživitelů významně zhoršila. Zavřené školky a školy ještě více omezily možnosti obživy. Místo práce se museli starat o děti. Ti, kdo pracovali na dohodu o provedení práce, pak neměli nárok ani na ošetřovné. Naopak je čekaly výdaje navíc, jako například notebook na distanční výuku, apod.,“ shrnují problémy, se kterými se samoživitelé setkali, organizátoři projektu.

Do skupiny samoživitelů spadá 210 000 rodičů, kteří pečují o více než 336 000 dětí. 90 % osamělých rodičů jsou pak ženy, jak dodávají pro Blesk Zprávy Neviditelní.

Rozpočet tenčí o desetitisíce

I když nemají samoživitelé zrovna na růžích ustláno, neziskové organizace i stát jim podávají pomocnou ruku. Druhého partnera ale penězi a občasnou pomocí nahradit nejde. „Maminka je skvělá a občas pohlídá, tak mohu na brigádu. Občas upravuji pro kamarády dětské oblečení, ale jsem vyčerpaná, ve stresu a zoufalá,“ pokračuje Karolína, která nyní nemá ani na novou postýlku pro dceru.

Podle ředitele výzkumných projektů CETA Aleše Rody vychází, že roční rozpočet samoživitelů je o 53 tisíc tenčí, než kdyby žili s partnerem. „Domácnosti vedené samoživiteli, zejména potom rozvedenými ženami, vykazují jedny z nejnižších příjmů přepočtených na jednoho člena domácnosti,“ vysvětluje expert.

Krkavčí rodiče nahradí stát, není to ale pro všechny

Odborníci vedle popisu situaci také nastiňují, co by se dalo s problémem udělat a jak by se dalo samoživitelům pomoci. Podle nich je nutné rozšířit kapacity předškolních zařízení, měli bychom zapracovat na flexibilitě úvazků a zajistit efektivní vymáhání výživného.

Výživné na dítě už se čile řeší. Nejnovějším krokem k jeho vymáhání je i zavedení „Náhradního výživného“, které vstoupilo v platnost 1. července. Blesk Zprávy se ptaly expertů, jak tento krok vnímají. A ačkoliv to berou jako správný krok, zdvihají i varovný prst.

Video Maláčová nechce neplatiče výživného pustit na fotbal ani na hokej. Zmínila naplnění noční můry - Pavlína Horáková

Náhradní výživné je nově vytvořená dávka pro rodiče, jejichž partner je chronickým neplatičem - případně posílá menší částku, než jakou mu vyměřil soud. Nepravidelně placené výživné je pak velmi častým problémem samoživitelů, přičemž strádání i těchto několika tisíců jim může výrazně zkomplikovat život. Přeci jenom takové tři tisíce mohou samoživiteli zajistit jídlo na celý měsíc.

„Institut zálohového výživného, o který je možné žádat od 1. 7. 2021 na Úřadech práce ČR, je efektivní cestou, jak pomoci rodičům-samoživitelům ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebují. Rodiče věnují veškerý čas péči o dítě nebo děti a nemají tak příliš možností, jak výpadek v rozpočtu nahradit,“ komentuje novinku Rod.

Přesto na něj nedosáhnou všichni rodiče. Na náhradní výživné totiž máte nárok jenom v případě, že jste neplatiče udali u soudu nebo u exekutora. Stát si tím pojišťuje vymahatelnost. „S ohledem na to, že nejsou k dispozici žádná relevantní data, která by sledovala aktuální počet dětí, vůči kterým není plněna vyživovací povinnost, vycházelo MPSV při odhadu možného počtu žádostí z dostupných statistik Ministerstva spravedlnosti ČR, týkajících se rozhodnutí soudů o výživném. Lze odhadovat, že bude podáno cca 24 000 žádostí o náhradní výživné za rok,“ poskytuje Blesk Zprávám přesnější data o tom, kdo má nyní na výživné nárok mluvčí MPSV Jaroslava Sladká.

Navíc musí rodič každé čtyři měsíce doložit, že splňuje podmínky pro další získávání dávky, přičemž nárok mají rodiče až na 24 výplat, jak doplňuje ministerstvo pro Blesk. „Pokud žadatel podá žádost úplnou a doloží k ní všechny povinné doklady, bude o ní rozhodnuto co nejdříve, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání,“ dodává Sladká. Co k vyřízení potřebujete se dozvíte podrobněji v rozhovoru s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD).

Experti: V Německu to funguje, čas ale ukáže

Ačkoliv odborníci zavedení náhradního výživného vítají, mají i určité obavy. „Stát by neměl rezignovat na komplexní řešení tohoto problému, kterým by měla být rychlá a efektivní vymahatelnost práva vůči dlužníkům, nikoliv substituce jejich povinnosti ze státního rozpočtu,“ podotýká Rod.

Podle hloubkové studie Neviditelní už nyní stojí stát péči o samoživitele až 25 miliard ročně. Nicméně efektivní vymožení výživného by tuto částku mohlo do budoucna srazit. Rodiče by totiž s penězi od partnera nemuseli potřebovat další peníze od státu.

„Klady a zápory si v tento moment ještě zcela neumíme definovat, budeme je umět posoudit později. Víme, že v Německu systém funguje velmi dobře, přináší očekávané ovoce - okamžité finance těm, kteří je do jeho zavedení neměli a museli se o ně zdlouhavě soudit. To, že zdlouhavost soudních sporů využívali neplatiči, ať už rodu mužského nebo ženského, ve velkém, se ví. Nastane průlom, který umožní mnoha neúplným rodinám mít finance k dispozici hned a ne po mnohaletých sporech,“ dodává k tématu ředitelka organizace Zajíček na koni Markéta Šulcová.