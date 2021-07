Nárok na ně má zhruba 200 000 lidí, kteří na kuponovku dávno zapomněli, nebo ani nevědí, že ji zdědili. Jenže peníze na své majitele nebudou čekat navždy. „Už letos na podzim dojde k nenávratnému promlčení více než jedné miliardy korun, jež byla původně náhradou za vytěsnění akcionářů společností, jako je například Unipetrol,“ říká Daniel Surmař, zakladatel on-line služby Zapomenuté miliardy, která letos v červnu začala zájemcům dohledávat možné nároky.

„Z pohodlí domova může každý zjistit, zda mu také patří hodnotný majetek, a proměnit ho na peníze ještě předtím, než dojde k nenávratnému promlčení nároků,“ vysvětluje.

Nejvíc patří seniorům

Protože od začátku kuponové privatizace uplynulo už třicet let, patří většina zapomenutého majetku dnešním seniorům. S ověřováním nároků jim můžou pomoci děti a vnuci. To potvrzuje i průměrný věk registrovaných zájemců, který je 62 let.

Hledání je zdarma

„Služba je bezplatná až do chvíle, než případně objevíme hodnotné akcie. Lidé se tak nemusejí bát, že by od nás odešli se ztrátou,” popisuje Surmař službu, která zároveň nabízí i zpeněžení akcií.

Blesk Podcast: Mladík objevil český »poklad«! Miliardy z kupónové privatizace brzy propadnou.

délka: 20:13.92 Video Blesk Podcast: Mladík objevil český »poklad«! Miliardy z kupónové privatizace brzy propadnou Jiří Marek

Uspěla i Danuše

Zapomenuté akcie a dividendy vynesly 239 000 korun paní Danuši S. (70) ze Znojemska. „Vzpomněla jsem si, že jsem část své kuponové privatizace v minulosti nedořešila – nejprve nebyl čas a pak se na to zapomnělo, tak jsem se rozhodla vše dořešit,“ říká paní Danuše.

● Do současnosti se už registrovalo 75 000 zájemců a dohledáno bylo 16 000 »zapomenutých účtů« v hodnotě zhruba 320 milionů korun. Nejvyšší nalezená částka byla na Zlínsku (407 000 Kč).

5 důležitých informací o projektu

● K hledání stačí jen osobní údaje, kuponovou knížku k tomu nepotřebujete.

● V případě neúspěchu nic neplatíte.

● Za dohledaný zapomenutý majetek zaplatíte »nálezné«, většinou 10 %. Služba garantuje, že nezaplatíte více než 15 % z jeho hodnoty.

● Služba bude fungovat jen do října 2021.

● Pro získání detailního výpisu je nutné potvrzení totožnosti – nahrání fotografie občanského průkazu nebo zaslání formuláře s ověřeným podpisem.

Akcie leží v depozitáři

Zjistit, jestli nemáte zapomenuté akcie z kuponové privatizace, je možné přímo v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) nebo prostřednictvím účastníka CDCP (jedná se především o banky či obchodníky s cennými papíry). Když se rozhodnete kontaktovat přímo CDCP, stačí poslat žádost s ověřeným podpisem (formulář najdete na cdcp.cz) a depozitář vám seznam vlastněných akcií pošle na dobírku za 500 Kč.

A během září začne fungovat i nový způsob získání výpisu. „Nově bude možné získat výpis on-line, za cenu v řádech několika desítek korun,“ říká Ondřej Dusílek, generální ředitel Centrálního depozitáře cenných papírů.