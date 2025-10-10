Tipy na víkend: Velká pardubická! Dýně, sport, posvícení i Večerníček na poslední chvíli

    10. října 2025 ● 05:00

    Druhý říjnový víkend bude na podzim celkem příjemný, čeká se polojasno s teplotami kolem 15 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Večerníček slaví

    Už jen do neděle můžete ve Strahovském klášteře v Praze vidět unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou.

    Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.
    Autor: ČTK / Šulová Kateřina

  • 2.

    Svět dýní

    S příchodem podzimu se do Botanické zahrady v Praze Troji vrací oblíbená výstava dýní. V areálu zahrady jsou připravena strašidelná aranžmá a dekorace. Kromě dýní všech možných barev, tvarů i velikostí se mohou těšit na pavouky, bubáky, čarodějnice, bludičky i strašidelný hrad. Zavítat sem můžete do 2. listopadu.

    ...kam ještě za dýněmi?

    *Třebíč – V kulturním domě se v sobotu koná Dýňobraní. K ochutnání budou všemožné dýňové speciality, jarmark, vyřezávání dýní a další aktivity.

     

    *Slavkov u Brna – Na nádvoří zámku můžete v neděli od 14 do 17 hodin dlabat dýně. Připraven je i doprovodný program.

     

    *Drnholec - Svět dýní vystavuje na 3,5 tisíce oranžových plodů. Leží na zemi, slouží jako lampičky, je z nich vytvořen nápis, dům i srdce. Největším magnetem je ale pyramida, která připomíná stavbu indiánského kmene Mayů. Zavítat sem můžete do 17. listopadu.

     

    * Staříč - Až 58 rozmanitých druhů dýní lze spatřit na výstavě v aboretu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Josu sáčástí halloweenské instalace. Více čtěte ZDE

    Výstava dýní v Botanické zahradě v Praze Troji.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Strážníci na Floře

    Obchodní centrum Flora v Praze 3 se o v sobotu od 10 do 18 hodin změní v „místo činu“.  Pasáž i venkovní prostory se promění ve scénu plnou dynamických ukázek i exhibicí v režii městských strážníků. Uvidíte i ukázky sebeobrany a výcviku služebních psů a koní.

    Ilustrační foto
    Autor: profimedia.cz

  • 4.

    Kam na posvícení

    *Praha – Jubilejní 30. Břevnovské posvícení můžete navštívit v areálu Břevnovského kláštera od pátku do neděle. Kromě nejrůznějších posvícenských dobrot tu bude i staročeská vesnička řemeslníků a bohatý kulturní program.

     

    *Praha – Na Havelské posvícení můžete zavítat o víkendu do Radotína. Připraven je bohatý kulturní program spousta dobrého jídla a pití.

     

    *Borovany - Dobroty z jablek, hrušek, švestek, cuket, dýní, brambor, zvěřiny, ryb a hub, ale i bohatý doprovodný program. Takové bude sobotní posvícení v areálu borovanského kláštera.

    Posvícenské koláče můžete ochutnat na několika místech republiky.
    Autor: profimedia.cz

  • 5.

    Velká pardubická

    Nejtěžší překážkový dostih kontinentu, Velká pardubická, letos proběhne jubilejním 135. ročníkem. Vrchol české překážkové sezony můžete zažít v neděli. Jezdeckému svátku předcházejí v pátek a v sobotu městské slavnosti Pardubic. Na ně je připravena velká koňská show, dobové kostýmy, hry pro děti i ohňostroj a především živé koncerty a divadelní představení.

    Velká pardubická
    Autor: profimedia.cz
  • 6.

    Myslivecký den

    V Kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové si můžete v sobotu užít Myslivecký den, který slibuje bohatý program, ukázky loveckých psů, trofejí i hudby. Součástí bude i ochutnávka nejrůznějších mysliveckých dobrot.

    Myslivecký den v Hradci Králové.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Traktoriáda

    Nejen klasické traktory sériové výroby, ale i ty podomácku sestrojené si dají dostaveníčko v sobotu u Národního zemědělského muzea v Čáslavi. Čeká je klasická soutěžní traktoriáda i spanilá jízda.

    Traktoriáda v Čáslavi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Pojďte si zasportovat

    *Konopiště - 9. ročník charitativního pochodu, při kterém se účastníci snaží vychodit finanční pomoc onkologicky nemocným dětem. Připraveny jsou dvě trasy, které vedou zámeckým parkem a okolím.

     

    *Zvůle – Kanadský tulák je název pochodu, který vede Českou Kanadou. Přidat se můžete v sobotu, start je od rybníku Zvůle a čeká vás 12 km do Českého Rudolce.

     

    *Chrudim – Pochod generací, který má za cíl zapojit do něj od vnoučka po babičku každého v rodině, vyjde v sobotu v 9 hodin z areálu letního stadionu. Délka trasy je šest kilometrů a v cíli je připraven další sportovní program.

     

    *Rožmberk – V sobotu se koná Krumlovský maraton, který je největším a nejpočetnějším říčním maratonem v České republice. Maraton startuje v 11 hodin v Rožmberku nad Vltavou a cílovou stanicí je Český Krumlov. Účastní se ho jak mezinárodní závodníci, tak běžní amatéři.

     

    *Opatovec - Pěšky, na kole, bruslích či koloběžce si můžete v sobotu od 10 do 16 hodin vyzkoušet nový úsek dálnice D35 Janov–Opatovec ještě před jeho otevřením.Připraven je doprovodný program, ukázky stavební techniky, soutěže pro děti i občerstvení.

     

    *Brno – V sobotu si můžete zaběhat Vokolo Priglu. Start závodu bude kolem 11. hodiny u loděnice, délka trasy je 14,1 km.

     

    *Mutěnice – Zpestřit si chůzi můžete při sobotním Burčákovém pochodu. Velmi oblíbená akce nabízí nejen čtyři různě dlouhé trasy, ale především množství stánků s burčákem, vínem a dalšími pochutinami.

     

    *Bílá – Hned několik tras, které zvládnou malé děti i ostřílení cyklisté, je připraveno na sobotu. Závody startují postupně od 9.30 ze zdejšího lyžařského areálu.

    Zaběhněte si Vokolo Pryglu.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Porsche na Švihově

    Porsche všech typů a barev si dali dostaveníčku na hradě Švihov v sobotu od 10 do 13 hodin. Účast přislíbili i vozy ze Slovenska či Maďarska. K obdivu tu budou jak veteráni tak nejmodernější „žihadla“.

    Sektání vozů Porsche na hradě Švihov.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Archeologie s Kelty

    Program plný archeologie je připravený na sobotu ve skanzenu v Zemi Keltů v Nasavrkách. Oppidum bude otevřeno od 10 do 16 hodin a setkáte se v něm se členy několika keltských kmenů. Uvidíte například experimentální tavba železné rudy i práci kováře a další starověké zajímavosti.

    V Nasavrkách můžete zkumat archeologii.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Neumřeme hlady

    Skanzen Rochus v Uherském Hradišti připravil na podzimní pořad „Pole, louky, sady, neumřeme hlady“. Uvidíte například ukázky orby s koňským zápřahem a ukázky dalších prací spojených s podzimním obdobím.

    Podzimní práce uvidíte ve skanzenu v Uherském Hradišti.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Řemesla pro děti

    V Baťově institutu ve Zlíně proběhne o víkendu šestý ročník netradiční akce – Dětského festivalu řemesel a profesí budoucnosti. Cílem programu je představit dětem nejrůznější profese zážitkovou formou. Děti si vyzkouší práci se dřevem, včelařství, základy mechanické konstrukce, vazbu knih, kovářství, ale i moderní digitální technologie.

    Ve Zlíně děti poznají nejrůznější řemesla.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Festival dřeva

    Den v lese, největší lesnická akce v Moravskoslezském kraji, proběhne v sobotu v Bělském lese v Ostravě. Akce především děti seznamuje s nejrůznějšími lesnickými aktivitami, zajímavostmi o lese, jeho obyvatelích i a přírodě. Součást jsou i ukázky nejrůznějšího zpracování a využití dřeva.

    Den lesa v Ostravě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Lucy a Selam: Světové unikáty

    Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE

    Národní muzeum v Praze vystavuje jedny z nejcennějších a nejstarších exponátů našich předků na světě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    100 pokladů, 100 příběhů

    V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z  Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.

    Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů. Vidět je můžete v Národním muzeu v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Vystavují kroniky

    V pražském Klementinu můžete pouhý měsíc vidět unikátní výstavu ručních opisů Kosmovy či Dalimilovy kroniky. Jedná se o originály rukopisů, které se uchovaly v různých středoevropských knihovnách, ve Stockholmu a také ve sbírkách šlechtických rodů. Výstava potrvá kvůli požadavkům restaurátorů jen do 23. října. Expozice obsahuje i dalších vzácných 12 rukopisů od 12. do 17. století.

    V pražském Klementinu je k vidění Kosmova kronika a další vzácné středověké spisy.
    Autor: ČTK / Říhová Michaela

  • 17.

    Století železnice

    Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.

    Výstava v Národním technickém muzeu v Praze představuje začátky železnice.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 18.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 19.

    Šperky Velké Moravy

    Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

    Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá.
    Autor: Blesk:Slávka Červená

  • 20.

    Lego na Slavkově

    Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.

    Lego ve Slavkově u Brna.
    Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku
    Velká pardubická
    Velká pardubická
    Autor: profimedia.cz

     

     

     

