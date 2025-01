Tipy na víkend: Památky v zimě! Závody musherů i běh na Blaník

Jedinečný závod, jeden z prvních půlmaratonů v nového roku, to je zimní běh na legendární Blaník . Hromadný start běžců hlavního závodu je v sobotu v 10:10 od budovy Obecníh úřadu v Načeradci. Tam je i cíl.

Skitouringový svátek roku je opět tady! V sobotu se koná v Peci pod Sněžkou již legendární skialpový závod Noc tuleních pásů. Do večerního hobby závodu boje se opět vydají dvojice spojené lanem. Závodníky neprve je čeká stoupání na lyžích a následně cesta lesem. To vše jen za svitu čelovky. Akci bude moderovat oblíbený český herec a vášnivý skialpinista Jiří Langmajer.

Letošní výstava na Pustevnách bude na téma Ledové Peklo. Každoročně v lednu zde zkušení sochaři vytvářejí neuvěřitelná díla, pokud je dost sněhu, jsou tu i sněžné sochy. Výstava, která trvá do 2. února, bude umístěna ve dvou stanech, které jsou otevřeny denně od 9 do 16.30 hodin.

10. Světelná zoo

Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je až do půlky únory od 18 hodin do 21 hodin.