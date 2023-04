Tipy na víkend: Komiksoví hrdinové na Comic-Conu i líhnutí motýlů

Sobota proprší a teploty budou nízko, jen kolem sedmi stupňů, v neděli by mělo být polojasno s teplotami do 10 stupňů. Přesto není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

V pořadí čtvrtý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague se koná od pátku do neděle v O₂ universu v Praze.

V pořadí čtvrtý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague potěší od pátku do neděle v O₂ universu v Praze všechny milovníky tohoto světa. Setkání nabídne autogramiády a besedy se známými zahraničními i domácími herci a umělci, ale i promítání, workshopy, soutěže, koncerty, hraní videoher a stolních her a v neposlední řadě několik výstav.

*Ohře - tradiční odemykání se odehraje v sobotu od 11 hodin v Kynšperku nad Ohří. Společně pak můžete vyplout do Sokolova, kde od 14 hodin začíná folkovo-trampské setkání.

*Vltava - V sobotu se opět sejdou příznivci Vltavy a v Českém Krumlově řeku slavnostně odemknou v úseku Česká Krumlov – Zlatá Koruna. Vodník Pivoňka s paní vodníkovou budou k zastižení mezi 9. až 12. hodinou v Kempu Krumlov (U Trojice). Po slavnostním odemčení bude následovat 12 km dlouhá plavba do Zlaté Koruny.

Bavorská kultura, gastronomie a tradice ovládnou na tři dny Plzeň . Od čtvrtka do neděle se ve městě uskuteční česko-bavorský festival Treffpunkt, který nabídne klasické pochutiny, piva z obou zemí i bohatý kulturní doprovod. Při něm se představí kapely různých žánrů z obou zemí. Více čtěte ZDE

Tradiční akce, kde návštěvníci mohou nahlédnout do skautské činnosti na zajímavých stanovištích, projet se s vodními oddíly na pramici, zkusit si vylézt horolezeckou stěnu, jednotlivé oddíly se prezentují ve svých stáncích a na podiu je prostor pro regionální umělce. Koná se v sobotu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Skauti v Českých Budějovicích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

O víkendu ožije centrum Olomouce šestým ročníkem festivalu na počest typické hanácké speciality – Olomouckým tvarůžkům, které se vyrábějí v Lošticích už více než šest set let. Těšit se můžete na vystoupení folklorních souborů, kuchařské show, ochutnávky, lidový jarmark a další zábavu.

Další ročník oblíbené výstavy v Botanické zahradě v pražské Troji začíná a potrvá až do 21. května. Do Prahy opět postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. Letošní výstava má podtitul "Motýli, kouzlo proměny".

