Tipy na víkend: Den hrdinů! Svatováclavské poutě i Noc vědců

/
  • Neseďte doma, vyrazte na výlet!
    26. září 2025 ● 05:00

    Poslední zářijový víkend přinese pravé babí léto, nebe bude polojasné, přeháňky jen ojedinělé a teploty se přiblíží 20 stupňům Celsia. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Klenoty na Hradě

    V katedrále sv. Víta na Pražském hradě jsou do 29. září k vidění originály korunovačních klenotů. Kromě svatováclavské koruny, žezla a jablka je součástí i výstava, která letos nese podtitul Poklad v temnotě a poodhalí osud královských insignií za druhé světové války. Svému účelu korunovační klenoty naposledy sloužily 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý.

    Výstava korunovačních klenotů na Pražském hradě. (17. září 2024)
    Autor: Blesk:David Malík

  • 2.

    Noc vědců

    Jubilejní 20. ročník Noci vědců se uskuteční u pátku na sobotu. V jeden večer ožije stovky vědeckých budov po celé republice, otevřou se laboratoře a připraveno bude nejrůznější program. Kam zajít, najdete ZDE

    Noc vědců otevře jindy nepřístupné laboratoře.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Den hrdinů

    Jaké to je být záchranářem, policistou, hasičem či vojákem zažijete v sobotu na Výstavišti v Praze Holešovicích, kde se koná Den hrdinů. K prohlédnutí bude technika záchranářů včetně vrtulníků, vyprošťovacího vozidla i jiných unikátů Záchranáři předvedou svou práci v akci při simulovaných ukázkách, součástí je i soutěž zhruba 20 profesionálních týmů hasičů a další zajímavý program.

     

    …kam ještě za záchranáři?

    *Liberec - Den s Armádou ČR můžete zažít v sobotu v OC Nisa, které se promění v místo plné vojenské techniky, dynamických ukázek a atraktivních vystoupení. K vyzkoušení budou nejrůznější simulátory, připraven je přelet vrtulníku Mi-17, předvedou se vojenští lezci i kynologové, připravena je exhibice Hradní stráže a mnoho dalšího.

     

    *Brno - Zážitkový den se všemi složkami Integrovaného záchranného systému zažijete v neděli v areálu Dopravní výchovy na Riviéře. Kromě Policie ČR, strážníků, záchranářů a hasičů se představí i vězeňská služba, celní správa, Armáda ČR, dopravní podnik, inspekce silniční dopravy a další. K dispozici budou nafukovací modely planet. Program je připravený od 10 do 17 hodin.

    Den hrdinů v Praze na Výstavišti.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Národní pouť

    Národní svatováclavská pouť se tradičně koná v centru Staré Boleslavi na svátek sv. Václava. Do města kromě představitelů církve a státu přivádí tisíce poutníků a vedle duchovního společenství je oblíbenou příležitostí k setkání při kulturních programech a lidové zábavě. Letošní program najdete ZDE

    Národní svtováclavská pouť ve Staré Boleslavi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Bedekr Blesku: Výlety po horách

    Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.

    Nový cestovatelský bedekr Blesku pro rok 2025.
    Autor: blesk

  • 6.

    Svatováclavské slavnosti a vinobraní

    *Praha – Oblíbené vinobraní v parku Grébovka proběhne v sobotu od 14 hodin. Připraven je i doprovodný program v podobě soutěží, výtvarných dílen, divadla a dalšího.

     

    *Karlštejn - Vinobraní spjaté s historickou slavností, na které nebude chybět císař Karel IV. s Eliškou Pomořanskou a početnou družinou. Hradní nádvoří na dva dny rozezvučí pištci, trubači a hudebníci, rozjedou se rytířská klání, roztančí se tanečnice a svůj um předvedou nejrůznější řemeslníci.

     

    *Louňovice pod Blaníkem - Tradiční svatováclavské slavnosti se uskuteční v sobotu. Akce začne v 10.30 na posvátné hoře Blaník mší, v poledne pak odsud vyjde historický průvod v čele se sv. Václavem.

     

    *Kutná Hora – Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín to jsou Svatováclavské slavnosti, které se konají v sobotu od 13 hodin.

     

    *Vysoká u Mělníka - Historický průvod obcí v čele se sv. Václavem a sv. Ludmilou, řemesla, stánky, slavnostní mše, hudba, mažoretky, kejklíři, kolotoče, jídlo a pití – to je výčet sobotní zábavy, která začne přímo v poledne

     

    *Velké Žernoseky - Celodenní vinařský program je připraven na sobotu, ve 14 hodin projde obcí historický průvod a ve 21 zakončí slávu ohňostroj.

     

    *Třeboň - Oslava patrona země české, pivovarníků a vinařů nabídne v sobotu na Masarykově náměstí pestrý program. Ten odstartuje v 10 hodin sám patron naší země, který přijede i s družinou.

     

    *Telč – V sobotu se náměstí Zachariáše z Hradce promění v historický trh s řemesly a další dobovou podívanou včetně návštěvy sv. Václava.

     

    *Dolánky u Turnova - Tradiční Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku se koná v sobotu. Vystoupí folklórní soubory, proběhnou komentované prohlídky výstavy, řemeslný jarmark a chutné občerstvení.

     

    *Luhačovice – Středověký den je připraven na sobotu v lázeňském městě a nabídne jarmark, dílny, divadlo, řemesla, jídlo, pití a v 18 hodin i příjezd sv. Václava.

     

    *Dolní Kounice – Na Svatováclavské hody zavítejte od pátku do neděle. Kromě jídla, pití, lidové hudby je připraveno i stavění máje, krojovaný průvod a další akce.

    Vinobraní na Karlštejně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Podzim na vsi

    Národopisný pořad z cyklu Český rok na vsi můžete vidět v sobotu od 10 hodin v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Dozvíte se o všedním životě na venkově, o podzimních pracích i o zbožnosti a lidových obyčejích na podzim.

    Podzim na vsi ve skanzenu v Kouřimi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Zpět do první republiky

    V Muzeu na demarkační linii v Rokycanech se v sobotu od 11 hodin přenesete v čase do období první republiky. Připravena je výstava veteránů, polních kuchyní, k vyzkoušení budou řemesla a k poslechu dobová hudba, k ochutnání oblíbená jídla té doby.  Pro děti je připraven výcvik vojenských nováčků a celá řada soutěží.

    Dobu první republiky zažijete v Rokycanech.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Indiánské léto

    Kovbojové, indiáni, ale i country kapely a tanečníci obsadí v sobotu Sokolský ostrov v Českých Budějovicích. Od 11 hodin se otevírá indiánská vesnice se soutěžemi a dílnou pro malé i velké. S indiánem z kmene Šajenů můžete usednout v týpí vybaveném pro běžný život původních obyvatel Severní Ameriky. Vyzkoušet si můžete práci i s bičem a také se projet na koních.

    Indiáni a kovbojové v Českých Budějovicích.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Festival praporečníků

    Vůbec první ročník Mezinárodního praporečnického festivalu bude v sobotu hostit zámek Lysice. Program slibuje vystoupení praporečníků při žonglování jednotlivců i skupin, pouliční show, bojové prapory či vystoupení bubeníků a trubačů. Hlavní program začne ve 14 hodin.

    Mistrovství praporečníků v zámku Lysice.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Den železnice

    Letošní regionální oslavy svátku železnice se v Bohumíně konají v sobotu. Můžete se svézt parními, bateriovým nebo motorovými vlaky po důlních vlečkách, prohlédnout si výstavu železničních vozidel v bohumínském depu a užít si bohatý doprovodný program.

     

    …kam ještě za vláčky?

    *Žamberk – Sobota od 10 hodin patří páře! K vidění budou parní lokomotivy, válce, lokomobil, auta na páru a další historické stroje. Přilehlou louku obsadí parní stříkačky a dobová hasičská technika.

    Den železnice v Bohumíně
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Jízda do vrchu

    Veteran Automoto Club Brno pořádá v sobotu v Brně tradiční jízdu do vrchu. Ti nejlepší motocykloví jezdci zvládnou trať o délce 3 200 m se stoupáním až 10 % v neustálých zatáčkách i pod dvě minuty! Závod vede z Králova pole do Soběšic. Připraven je i doprovodný program.

    Závody do vrchu v Brně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Dny historie a tradic

    Dny evropského dědictví se budou napříč republikou konat celé září. Pořádány jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, prohlídky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže. Kam zajít a co tam uvidíte, najdete ZDE

    Celé září probíhají Dny evropského dědictví.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Večerníček slaví

    Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Výstava byla prodloužena do 12. října.

    Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.
    Autor: ČTK / Šulová Kateřina

  • 15.

    Lucy a Selam: Světové unikáty

    Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE

    Národní muzeum v Praze vystavuje jedny z nejcennějších a nejstarších exponátů našich předků na světě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    100 pokladů, 100 příběhů

    V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z  Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.

    Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů. Vidět je můžete v Národním muzeu v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Vystavují Kosmovu kroniku

    V pražském Klementinu můžete pouhý měsíc vidět unikátní výstavu ručních opisů Kosmovy kroniky. Jedná se o originály rukopisů, které se uchovaly v různých středoevropských knihovnách, ve Stockholmu a také ve sbírkách šlechtických rodů. Výstava potrvá kvůli požadavkům restaurátorů jen do 23. října. Expozice obsahuje i dalších vzácných 13 rukopisů od 12. do 17. století.

    V pražském Klementinu je k vidění Kosmova kronika a další vzácné středověké spisy.
    Autor: ČTK / Říhová Michaela

  • 18.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 19.

    Šperky Velké Moravy

    Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

    Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá.
    Autor: Blesk:Slávka Červená

  • 20.

    Lego na Slavkově

    Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.

    Lego ve Slavkově u Brna.
    Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku
    Fotogalerie
    48 fotografií
    Den hrdinů v Praze na Výstavišti.
    Den hrdinů v Praze na Výstavišti.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

Témata

tipy na víkend tipy na výlety CzechTourism pohádka Praha Božena Němcová výstava Karel Loprais Rallye Dakar Národní technické muzeum v Praze Princ a Večernice Pyšná princezna Česko Tatra 815

Máte k článku podnět nebo připomínku?

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

DALŠÍ VIDEA ZDE

Blesk Ordinace bez tabu! Penis se dá vytvořit ze svalu na zádech, vulvu umíme omladit, říká plastický chirurg Ondřej Měšťák
Foto
Blesk Ordinace bez tabu! Penis se dá vytvořit ze svalu na…
13 22. září 2025
DALŠÍ DALŠÍ
Články odjinud

Dnešní horoskopy

Beran
Dnes vám dají zabrat milované děti. Dávejte si však pozor na to, jak s nimi mluvíte, jinak se vám odcizí. Nezlobte se na ně, protože ani vy jste nebyli a ani nejste bez jediné chybičky. Zatněte zuby a buďte jim oporou. Věřte, že přátelský přístup ocení.
Býk
Milí Býci, do milostného života se vkrádá stereotyp a nuda. Pokud s tím něco rychle neuděláte, tak si přestanete s drahouškem rozumět a vaše cesty se rozdělí. Neberte to na lehkou váhu, protože partner je sexuálně založený a rutina ho opravdu ničí.
Blíženci
Konečně se vzchopíte a dáte se do boje. Ať už vás dnes čeká náročná prezentace, zkouška, pracovní pohovor či rande, uspějete a zazáříte jako hvězdy na nebi. Pozitivní přístup, výřečnost a schopnosti prosadit se vám pomohou splnit si tajné sny.
Rak
Venuše je v blahodárném spojení s vaším znamením. Jste vytrvalí a vnesete do svého života harmonii. Dobrá nálada a odpoutání se od stresu vám pomohou překonat náročné překážky. Dnes dokážete vyjít s každým, i s těmi největšími rivaly a tvrdohlavci.
Lev
Hledejte nové pracovní uplatnění a staňte se nezávislými. Vytvořte si vizi, která vám pomůže uplatnit se a profitovat. Nebavte se o svých pracovních záměrech s partnerem, nepleťte profesní věci do milostného života. Přišli byste o romantickou atmosféru.
Panna
Je na čase vystoupit ze své ulity a stát se nezávislými. Vymaňte se ze spárů stereotypního života a buďte sami sebou! Vzdělávejte se, cestujte a vydejte se do neznáma. Až doposud jste na to neměli dostatek odvahy, ale dnes vás něco konečně nakopne a motivuje.
Váhy
Ne všechny dílky skládanky do sebe budou zapadat. Nedělejte si z toho těžkou hlavu a zkuste přijít všemu na kloub. Mějte na paměti, že štěstí přeje připraveným. Udělejte si pořádek nejen v myšlenkách, ale také na pracovním stole. Poté očekávejte úspěch!
Štír
Hvězdy vám doporučují zajistit si dostatečnou finanční rezervu na nečekané výdaje. Milí Štíři, nikdy nevíte, kdy budete nemocní, pokazí se vám auto nebo drahý domácí spotřebič. Buďte připravení a předvídejte. Našetřete si peníze na horší časy. Neprohloupíte.
Střelec
Milí Střelci, získejte na svou stranu vliv člověka, od něhož se můžete hodně naučit. Dávejte si však pozor, abyste ho nekopírovali. Buďte sami sebou a prodejte svou originalitu. Doma nastavte nový režim a začněte společně večeřet. S rodinou se sblížíte.
Kozoroh
Neprosazujte své názory bezmyšlenkovitě. Dávejte si pozor na slova, která vyslovíte, protože jich budete litovat. Jste tvrdí a život se s vámi nemazlil, ale to neznamená, že si budete vylívat na lidech zlost. Zvolněte a snažte se okolí přizpůsobit.
Vodnář
Začněte se zajímat o praktické záležitosti, protože si usnadníte život. Dejte do pořádku finance a v práci se na plnění povinností pekelně soustřeďte. Nesmíte mít však pocit, že visí všechno na vás. Podělte se o rutinní práce s partnerem, vše půjde hladce.
Ryby
Sledujte nejen vlastní potřeby, ale zaměřte se také na blaho rodiny. Dnes nedělejte razantní rozhodnutí. Přemýšlejte o tom, co je pro vás i blízké nejlepší. Jakmile se ponoříte do svých myšlenek, snadno se dopídíte k jasnému cíli. Vše půjde hladce.