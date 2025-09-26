Tipy na víkend: Den hrdinů! Svatováclavské poutě i Noc vědců
-
Poslední zářijový víkend přinese pravé babí léto, nebe bude polojasné, přeháňky jen ojedinělé a teploty se přiblíží 20 stupňům Celsia. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Klenoty na Hradě
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě jsou do 29. září k vidění originály korunovačních klenotů. Kromě svatováclavské koruny, žezla a jablka je součástí i výstava, která letos nese podtitul Poklad v temnotě a poodhalí osud královských insignií za druhé světové války. Svému účelu korunovační klenoty naposledy sloužily 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý.
- 2.
Noc vědců
Jubilejní 20. ročník Noci vědců se uskuteční u pátku na sobotu. V jeden večer ožije stovky vědeckých budov po celé republice, otevřou se laboratoře a připraveno bude nejrůznější program. Kam zajít, najdete ZDE
- 3.
Den hrdinů
Jaké to je být záchranářem, policistou, hasičem či vojákem zažijete v sobotu na Výstavišti v Praze Holešovicích, kde se koná Den hrdinů. K prohlédnutí bude technika záchranářů včetně vrtulníků, vyprošťovacího vozidla i jiných unikátů Záchranáři předvedou svou práci v akci při simulovaných ukázkách, součástí je i soutěž zhruba 20 profesionálních týmů hasičů a další zajímavý program.
…kam ještě za záchranáři?
*Liberec - Den s Armádou ČR můžete zažít v sobotu v OC Nisa, které se promění v místo plné vojenské techniky, dynamických ukázek a atraktivních vystoupení. K vyzkoušení budou nejrůznější simulátory, připraven je přelet vrtulníku Mi-17, předvedou se vojenští lezci i kynologové, připravena je exhibice Hradní stráže a mnoho dalšího.
*Brno - Zážitkový den se všemi složkami Integrovaného záchranného systému zažijete v neděli v areálu Dopravní výchovy na Riviéře. Kromě Policie ČR, strážníků, záchranářů a hasičů se představí i vězeňská služba, celní správa, Armáda ČR, dopravní podnik, inspekce silniční dopravy a další. K dispozici budou nafukovací modely planet. Program je připravený od 10 do 17 hodin.
- 4.
Národní pouť
Národní svatováclavská pouť se tradičně koná v centru Staré Boleslavi na svátek sv. Václava. Do města kromě představitelů církve a státu přivádí tisíce poutníků a vedle duchovního společenství je oblíbenou příležitostí k setkání při kulturních programech a lidové zábavě. Letošní program najdete ZDE
- 5.
Bedekr Blesku: Výlety po horách
Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.
- 6.
Svatováclavské slavnosti a vinobraní
*Praha – Oblíbené vinobraní v parku Grébovka proběhne v sobotu od 14 hodin. Připraven je i doprovodný program v podobě soutěží, výtvarných dílen, divadla a dalšího.
*Karlštejn - Vinobraní spjaté s historickou slavností, na které nebude chybět císař Karel IV. s Eliškou Pomořanskou a početnou družinou. Hradní nádvoří na dva dny rozezvučí pištci, trubači a hudebníci, rozjedou se rytířská klání, roztančí se tanečnice a svůj um předvedou nejrůznější řemeslníci.
*Louňovice pod Blaníkem - Tradiční svatováclavské slavnosti se uskuteční v sobotu. Akce začne v 10.30 na posvátné hoře Blaník mší, v poledne pak odsud vyjde historický průvod v čele se sv. Václavem.
*Kutná Hora – Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín to jsou Svatováclavské slavnosti, které se konají v sobotu od 13 hodin.
*Vysoká u Mělníka - Historický průvod obcí v čele se sv. Václavem a sv. Ludmilou, řemesla, stánky, slavnostní mše, hudba, mažoretky, kejklíři, kolotoče, jídlo a pití – to je výčet sobotní zábavy, která začne přímo v poledne
*Velké Žernoseky - Celodenní vinařský program je připraven na sobotu, ve 14 hodin projde obcí historický průvod a ve 21 zakončí slávu ohňostroj.
*Třeboň - Oslava patrona země české, pivovarníků a vinařů nabídne v sobotu na Masarykově náměstí pestrý program. Ten odstartuje v 10 hodin sám patron naší země, který přijede i s družinou.
*Telč – V sobotu se náměstí Zachariáše z Hradce promění v historický trh s řemesly a další dobovou podívanou včetně návštěvy sv. Václava.
*Dolánky u Turnova - Tradiční Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku se koná v sobotu. Vystoupí folklórní soubory, proběhnou komentované prohlídky výstavy, řemeslný jarmark a chutné občerstvení.
*Luhačovice – Středověký den je připraven na sobotu v lázeňském městě a nabídne jarmark, dílny, divadlo, řemesla, jídlo, pití a v 18 hodin i příjezd sv. Václava.
*Dolní Kounice – Na Svatováclavské hody zavítejte od pátku do neděle. Kromě jídla, pití, lidové hudby je připraveno i stavění máje, krojovaný průvod a další akce.
- 7.
Podzim na vsi
Národopisný pořad z cyklu Český rok na vsi můžete vidět v sobotu od 10 hodin v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Dozvíte se o všedním životě na venkově, o podzimních pracích i o zbožnosti a lidových obyčejích na podzim.
- 8.
Zpět do první republiky
V Muzeu na demarkační linii v Rokycanech se v sobotu od 11 hodin přenesete v čase do období první republiky. Připravena je výstava veteránů, polních kuchyní, k vyzkoušení budou řemesla a k poslechu dobová hudba, k ochutnání oblíbená jídla té doby. Pro děti je připraven výcvik vojenských nováčků a celá řada soutěží.
- 9.
Indiánské léto
Kovbojové, indiáni, ale i country kapely a tanečníci obsadí v sobotu Sokolský ostrov v Českých Budějovicích. Od 11 hodin se otevírá indiánská vesnice se soutěžemi a dílnou pro malé i velké. S indiánem z kmene Šajenů můžete usednout v týpí vybaveném pro běžný život původních obyvatel Severní Ameriky. Vyzkoušet si můžete práci i s bičem a také se projet na koních.
- 10.
Festival praporečníků
Vůbec první ročník Mezinárodního praporečnického festivalu bude v sobotu hostit zámek Lysice. Program slibuje vystoupení praporečníků při žonglování jednotlivců i skupin, pouliční show, bojové prapory či vystoupení bubeníků a trubačů. Hlavní program začne ve 14 hodin.
- 11.
Den železnice
Letošní regionální oslavy svátku železnice se v Bohumíně konají v sobotu. Můžete se svézt parními, bateriovým nebo motorovými vlaky po důlních vlečkách, prohlédnout si výstavu železničních vozidel v bohumínském depu a užít si bohatý doprovodný program.
…kam ještě za vláčky?
*Žamberk – Sobota od 10 hodin patří páře! K vidění budou parní lokomotivy, válce, lokomobil, auta na páru a další historické stroje. Přilehlou louku obsadí parní stříkačky a dobová hasičská technika.
- 12.
Jízda do vrchu
Veteran Automoto Club Brno pořádá v sobotu v Brně tradiční jízdu do vrchu. Ti nejlepší motocykloví jezdci zvládnou trať o délce 3 200 m se stoupáním až 10 % v neustálých zatáčkách i pod dvě minuty! Závod vede z Králova pole do Soběšic. Připraven je i doprovodný program.
- 13.
Dny historie a tradic
Dny evropského dědictví se budou napříč republikou konat celé září. Pořádány jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, prohlídky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže. Kam zajít a co tam uvidíte, najdete ZDE
- 14.
Večerníček slaví
Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Výstava byla prodloužena do 12. října.
- 15.
Lucy a Selam: Světové unikáty
Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE
- 16.
100 pokladů, 100 příběhů
V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.
- 17.
Vystavují Kosmovu kroniku
V pražském Klementinu můžete pouhý měsíc vidět unikátní výstavu ručních opisů Kosmovy kroniky. Jedná se o originály rukopisů, které se uchovaly v různých středoevropských knihovnách, ve Stockholmu a také ve sbírkách šlechtických rodů. Výstava potrvá kvůli požadavkům restaurátorů jen do 23. října. Expozice obsahuje i dalších vzácných 13 rukopisů od 12. do 17. století.
- 18.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
- 19.
Šperky Velké Moravy
Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.
- 20.
Lego na Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.Fotogalerie48 fotografií