Obnovitelné zdroje v Česku „netáhnou“. Z čeho vyrábíme nejvíc elektřiny?

Jen necelých 14 procent elektřiny v Česku pochází ze slunce, větru nebo jiných obnovitelných zdrojů. Většina evropských zemí má tento podíl vyšší, některé země zásobují obnovitelné zdroje elektřinou více než z poloviny. Ukazují to čísla z posledního mezinárodního srovnání Eurostatu.

Méně než 15 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů má v EU jen šest států a Česko je mezi nimi. Nejméně má Malta (5,6 %), Lucembursko (6,7 %) a Maďarsko (7,2 %). Naproti tomu hned pět států má podíl více než 50 procent. Nejvíce je to v Rakousku (72,6 %), Švédsku (64,9 %) a Portugalsku (54,1 %). Průměr Evropské unie je necelých 30 procent, říkají čísla z roku 2016.

V Česku se nejvíce elektřiny vyrábí v uhelných elektrárnách. Podle údajů Energetického regulačního úřadu dominuje hnědé uhlí (42 %), černého je pak 5 %. Výroba v jaderných elektrárnách představuje 33 %.

Pokud je o samotné obnovitelné zdroje, přibližně stejné množství elektřiny se vyrábí v rámci fotovoltaiky (solární energie), biomasy a bioplynu. Vodní elektrárny mají podíl dvě procenta a větrné pak pouhé procento.

Týden bez vody, tepla i mobilu? Blackout v Česku není sci-fi, varují superdispečeři

Do budoucna by mělo být obnovitelných zdrojů více, přinejmenším ve státech EU. Evropská komise navrhuje, aby do roku 2030 měly země podíl nejméně 27 procent. Europoslanci jsou ještě ambicióznější, chtějí dokonce 35 procent. O definitivním plánu rozhodnou další jednání.

„Jaderná“ elektřina míří do Rakouska

Tím, že jsou přenosové sítě v Evropě vzájemně propojeny, dochází z pohledu spotřeby k paradoxům v rámci „přelévání“ elektřiny. Přestože Česko má jen málo „obnovitelné“ elektřiny, z větrných elektráren v Německu míří hodně proudu pravě do českých firem a domácností.

Naproti tomu česká elektřina z jaderných elektráren často míří třeba do Rakouska, které má hodně obnovitelné elektřiny a jádro naopak dlouhodobě odmítá.

Je to dáno fyzikálními vlastnostmi elektrického proudu, který vždy „teče“ cestou nejmenšího odporu.