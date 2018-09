Pokuta za EET ji málem zlikvidovala. Zuzaně pomohla radnice, snížila jí nájemné

Provozovatelka bazaru s oblečením před časem dostala pokutu 15 tisíc za prohřešek kvůli EET. Nákup za 10 korun odeslala až s nákupem dalšího zákazníka. Sankce ji málem zlikvidovala. Do její kauzy se vložil zastupitel Prahy 7 František Vosecký (SZ), zařídil jí měsíční úlevu na nájmu provozovny 1200 korun, a to na celý rok. Tím by se podnikatelce měla vrátit celá částka za zaplacenou pokutu. Její kauza se táhne od letošního června, pomohl až Blesk.

Zuzana Výmolová provozuje bazar a komisní prodej v Praze 7, Holešovicích. Když jí přišla pokuta na patnáct tisíc korun za nevydanou účtenku v hodnotě 10 korun, tak chtěla obchod okamžitě zavřít. Do celé situace se vložil zdejší radní František Vosecký (SZ), který narazil na článek Blesk Zpráv upozorňující na její situaci. Ihned se rozhodl, že ženě pomůže.

„Četl jsem váš článek, který někdo dával do facebookové skupiny Letenská parta, potom jsem za paní hned šel. Paní Výmolová mi předala veškerou dokumentaci k jejímu sporu s finančním úřadem. Já jsem jí zdarma sehnal právníka, Tomáše Golaninu, který se těmto sporům dlouhodobě věnuje,“ osvětlil situaci pro Blesk Zprávy Vosecký.

Snížený nájem na 12 měsíců

Advokát se snažil pokutu odvrátit, pro Zuzanu je totiž patnáctitisícová pokuta údajně likvidační. To se ale nepodařilo, a tak se Vosecký do situace vložil podruhé.

„Není to tak, že bychom platili za podnikatele pokuty, ale ona provozuje dobročinný obchod, nebo se do určité míry věnuje dobročinnosti. Dává bezdomovcům zadarmo oblečení, deky v zimě a podobně. Paní Výmolová by ten obchod zavřela, kdyby pokutu musela zaplatit celou. Z mého pohledu radního pro podnikání v městské části by tohle bylo pro městkou část špatné, kdyby tento obchůdek neexistoval,“ vysvětlil Vosecký.

Radní se posléze rozhodl prosadit, aby podnikatelce radnice ponížila nájemné, čímž by se vykompenzovala částka za pokutu a Praha 7 by tedy o její obchůdek nepřišla. „Na 12 měsíců jsme jí snížili (měsíční) nájemné o 1200 korun,“ dodal Vosecký s tím, že bylo velké štěstí to, že paní Výmolová užívá městský prostor. Snížení nájemného ženě za rok vrátí skoro celou částku, kterou po ní finanční úřad požaduje.

Redakce Blesk Zpráv kontaktovala také podnikatelku. Za řešení, s kterým radnice přišla, je šťastná. Pořád tomu ale nemůže uvěřit. Dokud nebude mít informaci „černé na bílém“, nemůže si prý být jista, že to tak opravdu dopadne. „Mně ještě vůbec nic nepřišlo. 14 dní jsem tady nebyla, protože jsem hlídala vnučku, ale zatím nemám vůbec nic v ruce. Pan Vosecký tady byl, říkal mi, že ano, ale má mi to přijít ještě poštou nebo mailem, aby to bylo ve smyslu, co je psáno, to je dáno,“ upozornila podnikatelka.

Pokutu ale už musela uhradit. Přestože její situace byla od samého začátku velmi komplikovaná.

Úřady Zuzanu trápí od června

Celá lapálie začala letos v červnu. Od finanční správy Zuzaně přišla pokuta na 15 tisíc korun, protože kontrolorovi, který sem přišel tajně, nevydala účtenku, a přestože nákup za deset korun napočítala hned s dalším zákazníkem a nikoho tak „neokradla“, pokutě se neubránila. A to i přesto, že kontrolor při nákupu odmítl účtenku. Pokuta je pro ženu likvidační.

Další problém nastal při předání výzvy k úhradě. Zuzana se totiž stěhovala a dopis od finanční správy přišel na starou adresu. Nestihla se tedy v první fázi ani odvolat, protože na všechno přišla pozdě.

„Finanční správa je ze zákona vázána mlčenlivostí, proto se nemůžeme vyjádřit k tomuto konkrétnímu případu. Obecně ale platí, že pro uložení sankce není rozhodující, v jaké hodnotě byly služba nebo zboží v rámci kontrolního nákupu pořízeny, ale intenzita porušení zákonných povinností zjištěná na základě kontrolního nákupu. Je tedy rozdíl, jestli se jedná o drobnou chybu v údajích na vystavené účtence, o to, jestli účtenka byla vůbec vystavena, zda byly zaslány údaje o evidované tržbě, nebo například o opakované porušení zákona o evidenci tržeb. Rozhodnutí ohledně výše pokuty zohledňuje všechny relevantní skutečnosti a konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu,“ uvedla Klára Křehlová z Generálního ředitelství financí.

Správa také dodala, že je obchodník jednoduše povinen účtenku vydat, ať si ji zákazník přeje, či nikoli.