Propouštění, krize a utrpení lidí: Český ekonom zná důsledky obchodní války

Spojené státy, Evropská unie i Čína jsou od jara ve velkém obchodním sporu. Vzájemně si uvalují na své zboží vysoká cla a doplatit na to mohou obyčejní lidé. Třeba tím, že krachující firmy budou propouštět a světovou ekonomiku postihne krize srovnatelná s tou, která vypukla před deseti lety. Takový scénář ve studiu Blesk nastínil ekonom Pavel Kysilka, bývalý ředitel České spořitelny a viceguvernér České národní banky.

„Donald Trump zvýšil cla na některé dovozy. A první, kdo na to doplatil, jsou Čína a Evropa. Spustil tím první bitvu obchodní války. A teď je otázka: bude to pokračovat dalšími bitvami, nebo se obě ty strany zaleknou prvních výstřelů a vrátí se k jednacímu stolu? To je ten velký otazník, o který dnes jde,“ uvedl Kysilka v rozhovoru.

„Světové války měly kořeny v obchodních bojích“

„V minulosti často studené obchodní války přerostly v horké válečné konflikty. Prvním historickým příkladem je 1. světová válka,“ zmínil ekonom. A v obchodním soupeření měla kořeny i druhá světová válka.

„Tady končí legrace.“ Ekonom popsal, jak obchodní válka zničí Česko

„V roce 1929 vypukla velká krize. Taková, která se zopakovala v podobné velikosti až před 10 lety. Všechny země se ekonomicky propadly a začaly si chránit svou ekonomiku před dovozem. A to dramaticky prohloubilo ekonomickou krizi a zhoršilo situaci obrovským masám a širokým segmentům veřejnosti ve všech zemích. Také to zhoršilo mezinárodní napětí, které nakonec vyústilo v 2. světovou válku,“ prohlásil Kysilka.

Důvody vypuknutí světové války byly podle odborníka i jiné. „Ale jedním z kořenů nástupu nacismu byla mizerná ekonomická situace v Německu a studené obchodní války,“ připomněl.

Video „Jsem hodně nervózní.“ Ekonom varuje před obchodní válkou, může zničit i Česko. - David Budai, Jan Jedlička 1080p 720p 360p REKLAMA

Tomu, že by se rozhořel skutečný válečný konflikt s armádami, naštěstí Kysilka nevěří. „Svět se posunul jinam a válka kvůli jaderným zbraním nemůže vést úplně k vítězství. Ale obchodní válka může vést k dramatickému zhoršení ekonomické situace, k opakování ekonomické krize, ke zhoršení životní úrovně a k rozpočtovým krizím,“ varoval.

Ekonomické krize z 30. let, kdy vysoká americká cla spustila lavinu podobných opatření, téměř ochromila světové obchodování. Některé státy se z toho tehdy vzpamatovávaly několik let.

Trump bez obalu: Evropská unie je nepřítel. A Rusko s Čínou taky

Ochrana vlastního trhu před cizím zbožím

Jak obchodní válka funguje? Podle Kysilky tak, že si jednotlivé státy vzájemně brání dovozu zboží. „Důvody jsou různé, státy se bojí konkurence, některé říkají, že je v mezinárodním obchodě zabudovaná nespravedlivost. A proto využívají obchodní zbraně - zejména celní. To znamená, že zvýším clo na nějaké zboží, a místo toho, aby stálo 100 korun, tak s 20procentním clem bude stát 120 korun. Tím se zhorší konkurenční pozice toho, kdo to zboží dováží,“ vysvětlil Kysilka.

Pavel Kysilka v rozhovoru vysvětlil také okolnosti, které Donalda Trumpa vedly rozpoutání obchodní války. Detaily najdete ve videu: