Řepce se dařilo nadmíru, obiloviny si vedly hůř. Sklizeň je letos slabší

Sklizeň základních obilovin podle prvních odhadů letos meziročně klesne o 8,2 procenta na 6,298 milionu tun. Úroda řepky by měla být naopak vyšší, a to o 6,5 procenta, sklidí se 1,221 milionu tun. Oznámil to ve středu Český statistický úřad (ČSÚ). Za poklesem sklizně základních obilovin je podle statistiků především snížení očekávaného výnosu. Za vyšší úrodou řepky je rozšíření osevní plochy i vyšší hektarový výnos.