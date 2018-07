Prázdninové peklo na silnicích: Tyhle úseky vás připraví o nervy, jsou plné uzavírek

D1 Mezi km 11,7 a 16,6 km ve směru Bohumín

Zúžená vozovka na tři jízdní pruhy, provoz na Ostravu veden 3 zúženými jízdními pruhy. Obousměrný provoz v režimu 3+1 v jízdním pásu na Ostravu. Do 17. července

D1 EXIT 15 nájezd směr Praha

Vjezd na dálnici uzavřen, objížďka: nájezd na D1 směr Brno s otočením na Exitu 21 Mirošovice do směru Praha. Do 17. července

D1 EXIT 15 výjezd od Brna

Výjezd z dálnice uzavřen. Objížďka: pokračovat na EXIT 12 Modletice s následným otočením do směru Brno a pokračovat na výjezd EXITu 15. Do 17. července

D1 mezi km 16,7 a 11,9 ve směru Praha

Zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, provoz na Prahu veden v režimu dopravy 1/1+3. Provoz veden v LJP a jedním jízdním pruhem v protisměrném pásu, EXIT 15 uzavřen nájezd i výjezd. Do 17. července

D1 mezi km 34 a 38,8 ve směru Bohumín

Zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, provoz veden v režimu 2+2/0, EXIT 34 Ostředek ve směru na Brno (výjezd i nájezd) otevřen. Do 22. července

D1 EXIT 34 výjezd od Brna

Výjezd z dálnice uzavřen. Do 22. července

D1 mezi km 38,8 a 34 ve směru Praha

Provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, provoz veden v pravém jízdním pásu v režimu 2+2. EXIT 34 směr Praha – výjezd uzavřen, nájezd otevřen. Do 22. července

D1 EXIT 41 výjezd od Prahy

Výjezd z dálnice uzavřen. Do 22. července

D1 EXIT 41 nájezd směr Brno

Vjezd na dálnici uzavřen. Do 22. července

D1 mezi km 41,4 a 38,9 ve směru Praha

Zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, provoz veden v levém jízdním pásu v režimu 2+2, EXIT 41 směr Praha – výjezd a nájezd otevřen. Do 22. července

D1 mezi km 74,7 a 82,7 ve směru Bohumín

Provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy. Provoz veden v zúžených jízdních pruzích v režimu 0/2+2, nájezd na EXIT 81 směr Brno uzavřen, provoz převeden do protisměrného pásu dálnice. Do 20. července