Smrtící komáři na Moravě: Jak moc jsou nebezpeční a jak se bránit? Expert odpovídá

Je to něco, s čím musíme počítat. Je zajímavé to, co kolegové našli, oni dlouhodobě monitorují výskyt komárů na našem území a původce toho onemocnění a je fajn, že to sledují a ve chvílích, kdy se to objeví, to oznámí, že to mají pod kontrolou a že vnímají, že tady to nebezpečí je. Nesouvisí to s tím, že by teď nalétla letadla a Morava byla zasypaná DDT. Říkají: ´podívejte, je to tady, člověk se může infikovat a také nemusí a je důležité, že to víme´. Není nutný žádný poplach, vzhledem k tomu, že to tady už bylo. Na naše území se dostávají také nové druhy komárů, což souvisí asi s globálním oteplováním, globalizací, pohybem zboží a podobně, ale asi tady to globální oteplování fakt je, ať si naši prezidenti říkají, co chtějí. Současně se sem dostávají noví komáři a je fajn vědět, zda tady jsou. Protože nové druhy, zvláště ten tygří komár (v podstatě nemá české jméno), ti jsou fakt nebezpeční a přenášejí denge, žlutou zimnici, nebo Zyku.

Vosy, včely, sršni, komáři a klíšťata: Znepříjemňují nám v létě život