Poskytnout vyjádření se inženýr ekonomie Marek Cihlář nezdráhal. Pracuje s přístrojem e-Lybra, který se prý umí připojit na podvědomí člověka. „Vyšetření“ stojí 2300 Kč. Za dalších 600 Kč měsíčně posílá pacientům na dálku energii do přívěsků, které prodává.

23. 5. 2018:

Co říkáte na informace, které vyšly v médiích o vaší činnosti?

Já myslím, že jsem svoji práci udělal dobře. Pokud se stala nějaká pochybení, je třeba se zeptat těch, kteří tam dělali.

V rámci reportáží byly zpochybněny i účinky přístroje e-Lybra.

To je přístroj, který funguje na těch principech, které jsem popisoval v té reportáži. A to, že funguje... Jeho účinek je asi podobně měřitelný jako účinky homeopatie. To znamená, že na někoho to působí, někdo tvrdí, že to nic nedělá. Ale obecně je to o tom, že ti lidé chodí a pomáhá jim to.

V té reportáži jste nebyl sám, mohl byste nějak okomentovat i práci svých kolegů v rámci druhé kliniky, kde působíte?

Já bych se k tomu teď nechtěl vyjadřovat, protože my jsme se dohodli, že se potkáme příští týden, až se vrátí lidé, kteří k tomu mají co říct, ze zahraničí, a připravíme nějakou reakci.

Když to shrnu, vy tedy trváte na tom, že ty vaše metody fungují, ale ne paušálně?

Tak... Není to certifikovaná zdravotní metoda, to není... Ale je to prostě o tom, že to lidem pomáhá. A pokud to lidem pomáhá, tak jim to prostě uděláme. Je to stejné, jako když půjdete na reiki, nebo když půjdete na nějakou jinou takovou terapii. Tohle je podobný princip.

Liší se nějak cena těchto zákroků ve vaší klinice a v Aktipu?

Neliší, je to stejné.

Jakou máte úspěšnost v léčení?

To je hrozně relativní odpověď. Přiznám se, že statistiku jsem si nedělal. Pokud ti klienti odcházejí s tím, že jsou spokojení, tak předpokládám, že došlo ke změně. Máme na to nějaké metody vyhodnocování „před“ a „po“.

A pokud se vracejí a chtějí dál pokračovat v těch terapiích, tak je to zase důkaz toho, že jim to nějakým způsobem pomáhá, něco to pro ně znamená. Pokud uznají, že to pro ně není ta cesta, tak je samozřejmě k tomu netlačíme. Je to hodně o té vzájemné důvěře. A musíte prostě chtít se změnit. Něco udělat pro to a my si těmi metodami, které máme, pomáháme, abychom toho dosáhli. A samozřejmě spolupracujemne s tou klasickou medicínou.

Ozval se vám po těch reportážích někdo z klientů s nějakou negativní, nebo pozitivní reakcí?

Nikdo.