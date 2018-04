Pavel uhořel kvůli komínu, popelem lehl i motorest. Tisícovka za revizi může zachránit život

Rozvedený Pavel (†52) uhořel loni při požáru chatky ve zlínských Malenovicích. Ve Středočeském kraji u D10 lehl popelem motorest Čtyři kameny a škoda se vyšplhala na 30 milionů. Obě tragédie spojuje nevyčištěný komín. Češi na jejich revize přitom příliš nedbají, varují hasiči. Jen od loňského října do letošního března bylo požárů se stejnou příčinou na 900, což je víc než v předchozí topné sezoně, kdy jich bylo 788. Za celý loňský rok bylo v Česku od komínů 1028 požárů a napáchaly škody za 70 milionů. Cena revize se přitom pohybuje od několika stokorun do tisícovky.

Loni v lednu hořela zahradní chatka ve Zlíně. K požáru přijelo pět jednotek hasičů. „Po příjezdu na místo velitel zásahu zjistil, že plameny zachvátily chatku v plném rozsahu a požárem zasažené dřevěné konstrukce chatky se bortí,“ uvedla mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. V troskách chatky pak při odklízení ležela ohořelá mrtvola Pavla (†52).



Dalším příkladem za všechny je podzimní požár motorestu Čtyři kameny ve Středočeském kraji. „Vzhledem k celodřevěné konstrukci koliby, nedaleké benzinové čerpací stanici a nedostatku hasících látek byl postupně vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu,“ popsala Zaoralová.





Čistit lze i svépomocí, kominíka ale nepodceňujte

V prvním případě hasiči zjistili závadu na komínovém tělese. Ve druhém případě za požárem stálo právě vznícení sazí v komíně. Kominíci čištění a revize důrazně doporučují. Lidem při jejich zanedbání kromě škod i ztráty života navíc hrozí tučná pokuta.



Podle tiskového mluvčího Společenstva kominíků ČR Petra Duška platí, že na kontrolu spalinové cesty by měl přijít kominík alespoň jednou ročně. „Pokud jde o čištění, tam záleží na druhu paliva. Nejnáročnější jsou spalinové cesty na pevná paliva, které je třeba čistit dvakrát ročně při sezonním provozu a třikrát ročně při celoročním provozu. Legislativa však připouští čištění svépomocí. Nezapomínejme však na to, že i tak musí jednou ročně proběhnout kontrola,“ popsal pro Blesk Zprávy Dušek.



Ceny za práci kominíka jsou smluvní a liší se v závislosti na lokalitě. Na vesnici může podle odborníka stát vyčištění jedné spalinové cesty pár stovek, ve větším městě až 1000 korun. Kontrola a čištění jsou otázkou pak zhruba 20 minut.

Kominík na revizi jednou měsíčně?

„Péči o spalinové cesty nelze vnímat jako šikanu ze strany státu. Je to základní předpoklad pro bezpečné vytápění a tedy naprosto nezbytná prevence proti požárům a otravám. Před represemi a tučnými pokutami upřednostňujeme osvětu,“ uvedl Dušek. Pokud oprávněná osoba neplní svoje zákonné povinnosti, může zaplatit až 50 tisíc korun. Za hrubý nedostatek zaplatí provozovatel pokutu do 10 tisíc u fyzických osob a do 100 tisíc u firem a podnikatelů.

Ke vznícení může vést už několikacentimetrový nános sazí. Jak rychle se to stane, to záleží na intenzitě a způsobu topení. Při náročném provozu může tato situace nastat již za několik měsíců. Proto je třeba o spalinovou cestu náležitě pečovat. „Málokdo ví, že současná legislativa je oproti minulosti velmi mírná. Byly například doby, kdy chodil kominík na kontrolu každý měsíc. To však byly také jiné spotřebiče a paliva,“ dodal Dušek.



A hasiči varují, že při zanedbání čištění komína může k požárům od nich docházet i opakovaně. Stalo se to například letos v únoru na Královéhradecku. V Nouzově vyjížděli hasiči k požáru sazí a popílku. Komín očistili od nánosů sazí a dalších nečistot, ale už odpoledne sem vyjížděli znovu, chytil totiž dehet usazených na stranách komína.

Sami nehašte, komín může explodovat

Loni došlo celkem k 1028 požárům od komínů. Jeden člověk u toho zemřel a 42 lidí se zranilo. Škoda se vyšplhala na 70 milionů korun.



Pro svoji bezpečnost ale může něco málo udělat každý. Lze třeba zkontrolovat, jestli je řádně upevněný kouřovod. Jestli plášť spotřebiče nebo kouřovod není propálený. Jak fungují uzávěry komínových dvířek, jsou v pořádku? Určitě si také snadno ověříte, jestli jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle, zda je komín na povrchu celistvý bez viditelných netěsností. Nebo jestli je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od komína a tepelného zdroje.



Pokud v komíně začne hořet, tak hasiči doporučují odstranit všechno, co by mohlo vzplát z okolí komínového tělesa a volat hasiče. Hasit sami se nepokoušejte, komín může popraskat, v horším případě detonovat.