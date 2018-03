Poškození klienti: Neplatných smluv životního pojištění je možná až milion

Při uzavírání smluv životního pojištění se spořicí složkou vznikl podle zástupců poškozených klientů systémový problém obřího rozsahu. Může jít až o milion neplatných smluv a o škody v řádech desítek miliard Kč, včetně dopadu do státního rozpočtu. Podle nich to vyplývá z pravomocných rozhodnutí finančního arbitra, která se týkají České pojišťovny a pojišťovny AXA. Poškození klienti to v úterý uvedli na tiskové konferenci.