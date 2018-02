V Německu můžou města zakázat diesely. Bude to mít velký dopad na Česko

Německý nejvyšší správní soud v Lipsku v úterý rozhodl o tom, že kvůli znečištění ovzduší bude možné zakázat v některých německých městech jízdu dieselovým vozům. První zákazy by mohly přijít už letos. Dopady takového verdiktu můžou být obrovské a mohly by se týkat i České republiky, kam by podle některých odborníků směřovala řada starších naftových aut z Německa.