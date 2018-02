Nejvíc lidí umírá v únoru: Jak během roku úřaduje v Česku paní Smrt?

Stále platí, že ženy mají šanci se dožít vyššího věku než muži, rozdíl se ale snížil. Více umírají muži ve všech věkových kategoriích. Nejvíce je to patrné u věkové skupiny 20 až 24 let. Mladí Češi měli v roce 2016 3,3krát vyšší úmrtnost než jejich vrstevnice. Důvod? Kluci více riskují a je jedno, zda v autě či třeba na koupališti při skocích do vody. Naopak nejmenší rozdíly jsou u dětí a nejstarších věkových kategorií.

Muži riskují víc než ženy, proto umírají dřív | Profimedia.cz