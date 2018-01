Polární záře nad Hanou? Ne, takhle místním "šajnuje" do tmy obří skleník!

Prostějov hoří? Nebo je to snad polární záře? Takové myšlenky se honily hlavami obyvatel na Hané v okolí Prostějova, když se po soumraku nad obzorem objevilo podivné jasné světlo. Vysvětlení nezvyklého úkazu bylo dost překvapující.

Světelný úkaz měl podle místa pozorování jasně žlutou až temně rudou barvu. Vidět byl až do vzdálenosti 40 kilometrů. „Jel jsem od Litovle na Prostějov a najednou se nebe rozzářilo. Bylo to něco neuvěřitelného. Nejdřív mě napadlo, že je to třeba polární záře, pak jsem přemýšlel, jestli někde nehoří,“ řekl Blesku Pavel Mikula (36) z Litovle. Vysvětlení je ale jednoduché.

Nový skleník, který se ve Smržicích rozprostírá na ploše 2,5 hektaru, je teprve 14 dní ve zkušebním provozu. Pěstují se tu rajčata. „Byl to jeden z prvních dnů, kdy bylo použito umělé osvětlení a obsluha skleníku včas neodhadla dobu uzavření stínicích clon,“ vysvětlil příčinu světelného jevu technický ředitel společnosti Agro Haná Marek Miklas a dodal: „V té době navíc byla nízká oblačnost s velkou viditelností. Takže klimatické podmínky umožnily, že světlo ozářilo nízké mraky a celé to bylo vidět opravdu z velké dálky.“

