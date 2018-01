Ceny bydlení v Česku rostou nejvíc v EU. Lidé už na vlastní byty nemají peníze

V Česku už druhým rokem rostou ceny bydlení nejrychleji ze všech států EU. Jen za loňský rok zdražily podle šetření Eurostatu o 12,3 procent, o rok dříve to bylo 11 procent. Situace se liší v jednotlivých regionech a nejdramatičtější je to v Praze. Například v Brně začínají zcela mizet levnější byty, které by byly dostupné pro běžně vydělávající střední třídu. Situace se zřejmě ani v roce 2018 příliš nezlepší.