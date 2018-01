Rýmu dokáže zkomplikovat zánět ucha. Jirka a Monika dokonce vůbec neslyšeli

„Jednou jsem takhle asi 14 dní neslyšel. Nejdříve to bylo jedno ucho, později obě dvě. Chvíli se to dá vydržet, ale později je to hrozné,“ popsal pro Blesk Zprávy Jiří, kterému nakonec pomohly léky a sprej do nosu.



Z rýmy se vyklubal zánět ucha i v případě Moniky (32). „Přišlo to bez varování. Měla jsem trochu rýmu a najednou mi zalehlo jedno ucho tak, že jsem vůbec neslyšela,“ popsala mladá žena svoje trápení. Ucho jí museli lékaři takzvaně píchat.

Propíchnutí nebo prasknutí bubínku

Lenku (30) stejný problém zastihl v sedmnácti letech. Začalo to chřipkou, později přišla rýma a ve finále se dostavily bolesti, které vycházely zpoza tváře. „Bolest volně přešla do ucha. Táta mi tenkrát poradil, abych si ucho propláchla peroxidem. Ale to nepomáhalo. Později přišly silné bolesti hlavy. Nakonec jsem skončila u doktora, který řekl, že je to zánět a dal mi antibiotika. Měla jsem hrůzu z toho, že mi ucho budou píchat. Ale po dvou dnech mi v uchu něco ruplo a celé to povolilo. Přišla velká úleva,“ popsala Lenka.

Vyléčí česnek zánět? Odhalte největší mýty o uších, které nejsou pravdivé!



Podle dětské lékařky Ilony Hülleové je zánět středního ucha nepříjemná komplikace rýmy. Přichází ale jen za určitých podmínek. „Když je těžší forma rýmy a komplikuje se ještě bakteriální superinfekcí, tak může zánět středouší zkomplikovat rýmu. Jak se říká lidově, vrazí se to do uší a do očí,“ popsala pro Blesk Zprávy odbornice.



A komu onemocnění hrozí nejčastěji? „Jsou děti, které když mají slabší imunitní systém, nebo to jsou malé děti, které mají trochu jinak anatomicky uspořádané středouší. Může se tedy stát, že trpí při delších rýmách tím, že se objeví zánět právě ve středouší,“ vysvětlila odbornice.



Průběh je podle lékařky různý, někoho bolí ucho nebo mu v něm takzvaně lupne. Někomu se zánět může rozšířit a vznikne zánět středouší, což končí buď tím, že se ucho musí píchnout, nebo bubínek praskne a vyprázdní se.

Klíč je v prevenci

Podle Dětské ORL kliniky Fakultní nemocnice v Motole ročně zánětem ucha onemocní 200 až tisíc dětí ve věku do čtyř let. Podle lékařů se ale zdaleka nejedná pouze o dětské onemocnění. Pokud přijde zánět ucha v dospělosti, tak pacienta často nenapadne, o co může jít.