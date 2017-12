Hrozné zranění velitele hasičů: Přerazil si páteř!

Mikulovičtí hasiči vyrazili minulé pondělí večer likvidovat polom, který zavalil silnici a železniční trať na Zlaté Hory. „Odstraňovali jsme první stromy, když začal foukat obrovský vítr a v lese začaly padat nové. Přišel znenadání,“ začal vyprávět Zapletal.

Říkali si, že ještě odklidí stromy z trati a nechají toho. Jak se pak ocitl na zemi, dodnes neví. „Vnímal jsem, že mě něco praštilo. V první chvíli jsem nevěděl, jestli budu žít. Nemohl jsem hýbat rukama, ničím,“ konstatoval hasič.

Na co myslel, když po úderu stromem ležel na zemi? „Jestli se nikomu jinému nic nestalo, zda jsou všichni kluci v pořádku. Byl jsem tam jako velitel, zásah jsem nařídil, cítil jsem za všechny zodpovědnost,“ popsal Jiří Zapletal.

Vážnější, než se zdálo

Kamarádi zraněnému veliteli nasadili krční límec a zafixovali ho, aby se při převozu nepohnul. Tím jej zachránili. Sanita ho převezla nejdříve do jesenické nemocnice a odtamtud na neurochirurgii v Olomouci. Už první prognóza nebyla dobrá, ale ve druhé nemocnici se ukázalo, že situace je ještě horší. Měl rozdrcené dva obratle. Neurochirurgové je dokázali sešroubovat tak, že se Jiří zcela uzdraví. „Na to, jak to vypadalo, to dopadlo docela dobře. Hýbu nohama, rukama a prý budu naprosto v pořádku,“ prozradil.

Dárky neřeší, dostal dar

„Dárky mě nezajímají. Největší dárek je, že jsem živý, že jsem v pořádku a budu chodit. Těším se, že budu na svátky s rodinou a že posedím s klukama z družstva a všechno to probereme. Jsem rád, že můžu žít dál.“