Vražda odkryla drogovou síť dětských otroků: Dealerům nebylo ani 12 let!

Narkomani Steve Stannard (†37) a jeho bratr Eddie nechali v listopadu 2016 londýnského dealera, aby u nich v bytě v Norwichi prodával drogy. Mysleli si, že za to od něho dostanou zdarma heroin. Jejich nájemník Hassiem Baqir (19) však po pěti dnech k smrti ubodal nejen Stannarda, ale také jeho psa. Soud ho za to poslal na 20 let do vězení. Jeho šokující čin odhalil stopu, jež nakonec dovedla britskou policii k velkému zátahu.

Policisté v utajení pronikli do drogových sítí, kde získali informace nutné k odhalení stovek podezřelých z různých měst, včetně Londýna, Bristolu, Portsmouthu a dalších míst. Policie v hrabství Norfolk potom zahájila operaci Gravity.

Asistent vrchního strážmistra, Paul Sanford, řekl: „Všimli jsme si vysokého stupně násilí, jaký jsme v Norfolku ještě nezažili. Proto jsme se rozhodli jednat.“ Celkem se podařilo zatknout 700 dealerů.

Do obchodu s drogami bylo také zavlečeno okolo jednoho sta dětí. Mnoho z nich se pohybovalo ve věku okolo 12 let. „Je to v podstatě moderní otroctví,“ řekl jeden z detektivů. Gangsteři vyhledávají školní děti žijící mimo město, aby zásobovaly předměstí a vesnice drogami. Drogoví šéfové tyto děti nazývají Bic (značka propisovací tužky), protože jsou na jedno použití, stejně jako zmíněné psací potřeby.

Paul Sanford říká, že hlavním cílem je přesvědčit děti na školách, aby se nenechaly zatáhnout do takovýchto obchodů. „Loni jsme financovali shromáždění na všech školách, kde jsme žáky seznamovali s riziky a hrozbami spojenými s takovou činností.“