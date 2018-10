Nová fakta v případu zavražděného novináře Kuciaka (†27): Co viděl tento muž?

Na povrch vyplynula nová fakta v případu investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové (oba †27), kteří byli na Slovensku zavražděni. Speciální prokurátor také vyzývá veřejnost o pomoc policii v nalezení a identifikace svědka, který by pomohl případ rozluštit, informují slovenská média.

Speciální prokurátor, který dostal na starost vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové, v pondělí po delší době promluvil veřejně o dalším dění ve vyšetřování.

Jeho slova potvrdila, že je nyní zcela jasné, že motiv vraždy byla Kociakova investigativní práce. Policie definitivně vyloučila variantu, která stála naopak na tom, že vrahovým cílem byla přítelkyně Martina.

Speciální prokurátor také uvedl, že se vyšetřovatelé zabývají dvěma okruhy svědků, zadrželi též již několik podezřelých, kteří ale byli již znovu propuštěni na svobodu.

Jednalo se o nájemnou vraždu, kterou vykonal dobře zaplacený profesionál za účelem umlčet talentovaného mladíka, jsou přesvědčeni vyšetřovatelé. Ten měl podle některých zpráv proniknout do sfér korupce ve slovenské politice a justici.

Prokurátor vyzval k nalezení korunního svědka

Na závěr prokurátor vyzval veřejnost, aby pomohla při identifikaci a nalezení jednoho z potencionálních korunních svědků, který se měl v době vraždy pohybovat v blízkosti Kuciakova bydliště a mohl by být vyšetřovatelům nápomocen.

Nové informace by měly smazat otazníky, které se objevily 26. března. Tehdy prokurátor zmínil, že novinář Kuciak byl zabit dvěma výstřely ráže devíti milimetrů přímo do srdce. Jeho přítelkyni zavraždili jednou ranou do hlavy stejnou zbraní. V té době již měla mít policie dokonce i zmapovaný pohyb podezřelého, ten však nebyl dopaden doteď.

