Záhadné zmizení Michala: Nasedl do vlaku mířícího do Prahy, pak se po něm slehla zem

Z Brna měl odcestovat vlakem do slovenské Kúty. Jenže zmeškal spoj a namísto správné soupravy nasedl do vlaku jedoucího směrem do Prahy. Od té doby jako by se po Michalu Beňovi (31) slehla zem. Jeho rodina se o něj strachuje a požádala Blesk.cz o pomoc.