Záhadné zmizení Michala (31), který se ztratil na cestě do Prahy: Sestra přinesla dobré zprávy

Michal měl odjet minulou středu vlakem z Brna do slovenské Kúty. Jenže zmeškal svůj spoj a namísto správné soupravy nasedl do jiné. Odjel vlakem směřujícím do Prahy. To bylo naposledy, kdy o něm jeho rodina slyšela. Poté jako by se po něm slehla zem.

„Ve středu měl odjet směrem Brno–Kúty, ale zmeškal vlak a nastoupil na vlak směřující do Prahy. To máme zjištěné z kamerových záznamů ze železnice Brno," řekla Blesk.cz Michalova sestra Miroslava. O sourozence se bála, protože měl v poslední době zdravotní problémy.

„Měl problémy se zuby, plícemi a játry,“ prohlásila sestra zmizelého. V minulosti byl Michal hospitalizován týden na psychiatrii, protože se jako právník dostal k případu, ve kterém řešil eurofondy, a bylo mu kvůli němu vyhrožováno.

Pátrání po Michalovi bylo nakonec úspěšné. Pohřešovaný mladý muž je skutečně v české metropoli a sám se v úterý přihlásil na slovenském velvyslanectví. Radostnou zprávu přinesla sama Miroslava, která si i se zbytkem rodiny pořádně oddechla.

„Velké díky za článek. Bratr se dnes ráno ohlásil na velvyslanectví,“ oznámila Michalova sestra s ohromnou radostí. Pohřešovaný Slovák už dlouho bez příbuzných nebude. „Jedeme si pro něho do Prahy,“ uzavřela Miroslava.