Matka máchá hlavu syna (3) v záchodě: Nejedná se o týrání, rozhodla policie

Na sociální síti Facebook se objevilo video, v němž máma máchá hlavu svého malého synka v záchodové míse. Video bylo natočeno na Floridě a matkou tříletého dítěte je podle informací New York Post Kaitlyn Wolf. Dítě ve videu křičí a pláče. Wolf však později prohlásila, že rozhodně nešlo o týrání dítěte.

„Byl to jen vtip. Jeho tvář se nenamočila. Není to špinavý záchod. V žádném případě nebyl týrán. Zní to, jako by hystericky plakal, ale to ne, ve stejné chvíli se smál. Poté, co video bylo natočené, přišel a řekl, že chce ještě jednou,“ uvedla pro People Kaitlyn.

Kanaďan týral během svého zajetí těhotnou manželku. Únosci ji museli bránit

Nikdo z uživatelů Facebooku však video nepochopil jako vtip. Vyvolalo spíš zděšení. Třináctisekundové video se rychle začalo šířit po internetu a případ někdo nahlásil policii. Strážci zákona okamžitě zahájili vyšetřování, ovšem ve středu se na facebookové stránce Policejního oddělení v Lessburgu objevilo prohlášení, že nešlo o zneužívání dítěte.

„V sobotu 1. září 2018 Policejní oddělení v Lessburgu obdrželo stížnost na video na Facebooku, v němž matka drží tříleté dítě hlavou domů a záměrně máčí jeho hlavu v záchodu, zatímco desetileté dítě incident natáčí. Okamžitě jsme zahájili vyšetřování tohoto znepokojujícího činu a upozornili na to Odbor dětí a rodin,“ uvádí policie v prohlášení a dodává: „Oni zjistili, že incident nedosáhl úrovně zneužívání dítěte.“

Martina K. týrala a sexuálně zneužívala vlastní dcery (3, 4) i další děti: Vymyslely si to, tvrdí

Strážci zákona dále v prohlášení dodali, že děti byly vyslechnuty soudním dětským psychologem a u výslechu byl také státní zástupce, který posléze dostal všechny dokumenty. Ovšem přes to, že policie podala žádost o zatčení matky dětí, státní zástupce tuto žádost zamítl s tím, že mají strážci zákona dodat více informací. V závěru policie slíbila, že bude ve vyšetřování pokračovat.

Pod prohlášením policie se rychle začaly hromadit nesouhlasné komentáře. „Vsadím se, že kdybych dala hlavu mé čivavy do záchodu, tak budu za mřížemi ještě dnes,“ píše jedna z uživatelek sociální sítě. „To je absurdní! Tohle že není zneužívání dítěte?“ stojí v dalším v komentáři.