Šikland po smrti chlapce (†5) zahalil smutek: Westernové městečko se ponořilo do ticha

„Blbý osud. Sešlo se hodně špatných věcí najednou ve stejný čas,“ řekl Blesku Zdeněk C. z blízkého Nového Města. „Je hrozné, co musí rodina chlapce i šofér vláčku prožívat. V jedné vteřině je celý krásný život pryč. Ten pacifik tam jezdil léta bez jakéhokoliv problému,“ dodal. I když rodinu ani šoféra vláčku neznal, v očích se mu zrcadlily slzy.

Chlapce (†5) přejel vláček na festivalu u Žďáru nad Sázavou. Marně ho půl hodiny oživovali

Areál Šiklova mlýnu byl v pondělí posmutněle prázdný. Program se nekonal, vláček nejezdil. Jindy hlasití kovbojové mluvili tiše, na obvyklé žertování s turisty neměl nikdo náladu. Na všech dokola ležela tíživá deka. „Nemluvíme o tom,“ klopili hlavy turisté, kteří stanovali na louce nad místem tragédie. Kdo je viníkem neštěstí, vyšetřuje policie. Okolnosti případu ovšem vzhledem k věku oběti nekomentuje.

Vedení Šiklandu: Je nám to líto

„Chlapec se během vyhlídkové jízdy v turistickém vláčku dostal do situace, do které se při dodržování bezpečnostních předpisů standardně nelze dostat. Intenzivně prošetřujeme, co se přesně stalo – celá událost se seběhla během několika desítek vteřin. Otřesená rodina ani účastníci nehody nemohou v tuto chvíli podat odpovídající svědectví. S Policií ČR spolupracujeme při vyšetřování. Nad tragickou událostí pociťujeme hlubokou lítost.“

Co se stalo

K tragédii došlo na křižovatce v areálu okolo půl čtvrté odpoledne, když řidič vláčku zastavil a údajně dával přednost projíždějícímu vozidlu. V tom okamžiku začala maminka s chlapečkem vystupovat. Vláček přitom dítě přejel. Chlapci nepomohl ani okamžitý přílet vrtulníku se záchranáři.