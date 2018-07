Smrt prší z nebes: V Košicích jsou ulice posety mrtvými holuby!

Jako první si mrtvých těl holubů všimla Monika Moricová, která uveřejnila děsivé fotky mrtvých ptáků na Facebooku. „Nafotila jsem na zastávce Třídě SNP tento důkaz o hromadném úhynu ptáků. Mrtví ptáci jsou téměř na každé zastávce. Na Luníku VII. jsem napočítala na jedné zastávce devět mrtvých ptáků,“ psala Monika na Facebooku.

Přišla také s tvrzením, podle kterého za smrt ptáků můžou právě nové zastávky. „Podle mě narážejí do průhledných skleněných výplní a umírají. Je to normální? Ale vážně… Je mi do pláče. Toto někdo nedomyslel? Vážně?“ ptala se zoufalá Monika.

S nepříjemnou výtkou se obrátila i na vedení města. „V první řadě velmi děkuji za podnět, který byl zdokumentovaný a bezodkladně nám ho i s informacemi zaslala. Ujišťuji Košičany, že vzhledem k závažnosti jsme problém začali ihned řešit,“ řekl zastupující primátor, Martin Petruško.

Zastupující primátor následně potvrdil, že obvyklým řešením takovéto situace by byly černé polepy na průhledné části zastávek. „Bohužel je takovéto dodatečné řešení mnohokrát nevyhnutelné, protože projektanti při navrhování těchto staveb myslí v první řadě na bezpečnost účastníků tramvajové zastávky, ale zapomínají na to, že životní prostor sdílíme my lidé i s dalšími živými tvory, kteří se naučili i v urbanizovaném prostoru respektovat přirozené překážky, ale musí být opravdu pořádně označené,“ dodal Petruško.

Vedení města chtělo na skleněné výplně použít klasické černé siluety ptáků. Později z tohoto sešlo díky odbornému doporučení ornitologů.

Jedná se o průsvitné nálepky v UV spektru, které jsou pro člověka téměř neviditelné. Nálepky tedy nijak nebudou narušovat estetický vzhled zastávky. Momentálně město shání zhruba 450 nálepek. Na zastávkách by se měly objevit začátkem budoucího týdne.