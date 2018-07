Výbuch plynu zničil dům na Teplicku: Lidé čekali hodiny na pomoc! Nepřivezli jim ani vodu

„Vůbec nevíme, co s námi bude. Majitel tu byl, ale mluví jen se starostou. S námi se nebaví,“ cítil rozhořčení David Brabec (38). Před osmnáctou hodinou volala Helena Šmídová (63) z vyhořelého domu, že je situace stále stejná. „Hasiči odjeli, policisté a nikdo neřekl, zda můžeme do bytů. Kde budou někteří nocovat. Nikdo nepřivezl ani vodu. Volali jsme starostovi a ten řekl, abychom se obrátili na média. Tak vám volám,“ řekla zoufale žena.

S matkou Danou (68), s níž bydlí v 1+1, výbuch cítily velmi intenzivně. „Byla to strašná rána, nejdříve jsme si mysleli, že do domu narazil náklaďák,“ vzpomínal okamžiky po probuzení muž. Když se probral, zjistil, že je všude plno střepů, prach a tma. Prvně se staral, zda je matka v pořádku, pak chtěl jít na pomoc sousedovi. „Hledal jsem bačkory. Všude byly střepy. Pak jsem zjistil, že máme vyvrácené dveře a lidi křičeli, abychom utíkali ven,“ pokračoval. Když se vrátil, houževnatý stařík (82), u něhož k explozi plynu došlo, se doplazil velmi zraněný k nim do bytu. „Najednou byl u mě v posteli,“ nechápal muž. Pak už se o něj začali starat záchranáři.

Výbuch plynu na Teplicku: Těžce zraněný senior a rodiny bez střechy nad hlavou

Brabcovi stačili nejpotřebnější věci sbalit do šesti tašek a odevzdaně čekali, co s nimi bude. „Jsme oba nemocní. Syn trpí epilepsií, proto máme jednu tašku plnou léků,“ řekla žena a ukázala na dveře k bytu, které výbuch vyrazil. Jsou bezradní i z toho, zda jim připadne úhrada škody za nábytek z pojistky majitele. „Koupil jsem skoro všechno nové. Šedesát tisíc jsem dal do zařízení. My ale pojištění nejsme. No hlavně, že všichni z baráku přežili,“ dodal Brabec.

Senior prý majitele upozorňoval na ucházející plyn

To tvrdil další mladý muž, Marek Tůma, který žije s matkou v bytě nad zraněným starcem. „Předevčírem, nebo včera majiteli říkal, že v bytě uchází plyn. A majitel nic,“ řekl muž. Pokračoval, že senior šel v noci na toaletu, rozsvítil a plyn vybuchl a tohle je výsledek. Jeho rodina přišla o všechno. „Nemáme postele. Ty nadskočily a vše se začalo sypat a bortit, stačili jsme sotva utéct,“ řekla Dana Tůmová (47).

Policie vyšetřuje jako jednu z verzí únik a explozi plynu. „Dílčí výsledky ale nebudeme sdělovat,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek. Dodal, že o události se policisté dozvěděli ve čtyři hodiny ráno.

Drama v Kobylí: Neplatič se zabarikádoval i s manželkou! Byly slyšet rány, hrozil výbuch plynu

Na stížnosti některých lidí z Ruské ulice zareagoval starosta Dubí Petr Pípal: „Už je vše vyřešené. Teď jsem tam byl. Majitel je na místě. Přivezl řemeslníky a začali odstraňovat škody. Byl u výslechu na policii, takže nemohl být tam. Někteří nájemníci budou moci přespat ve svých bytech. Než se vše dá dohromady, bude to déle trvat. Dva lidi dostali náhradní byty. Ty jsem viděl. A už tam půjdou na noc. A není pravda, že se o ně nikdo nepostaral. Já jsem se jich ptal, zda něco nepotřebují. Nikdo nic nechtěl. Teď říkali, že mají hlad. Chápu, že jsou nervózní.“