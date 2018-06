Pálí to, bolí to, byla poslední zoufalá slova popraveného (†66). Odsouzen byl za 4 vraždy a 9 znásilnění

Bible byl usvědčeným recidivistou se záznamy v několika amerických státech. Sám se přiznal ke čtyřem vraždám a devíti znásilněním. Odsouzen byl však pouze za vraždu spolubydlící své švagrové z května 1983. K prokázání vražd samotné švagrové a jejího čtyřměsíčního syna, které se staly rovněž na severu Texasu ve stejný den, neměli vyšetřovatelé dost důkazů. Viděla 300 poprav a psala si o nich deník. Mrazivá zpověď novinářky z texaské věznice

Čtvrtou obětí, k jejíž vraždě se Bible přiznal, byla kamarádka jeho sestřenice, jejíž tělo bylo nalezeno již v roce 1979 v Houstonu. Souzen byl rovněž za sérii znásilnění zahrnujících i případ jedenáctileté dívky. Prokuratura mu přičítala i mnoho vloupání, krádeží či násilných útoků.