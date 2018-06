Senior zavraždil vlastní manželku: Věděl, že lepší už to nebude, říká psycholožka.

Přišlo mu, že jejich život už není takový, jaký býval. Možná už mu také došly síly. To jsou podle psycholožky Radany Roveny Štěpánkové nejspíš hlavní důvody, proč se senior (77) rozhodl k zoufalému činu a zabil svou manželku (†74).

„Je pravděpodobné, že měl pocit nedůstojného života pro oba. Možná myslel, že péči sám nezvládá a dlouhodobě to neunese. Třeba měl pocit, že by nebylo správné, aby se o ni staral někdo cizí v nějakém zařízení, a tak zvolil cestu násilnou,“ uvedla příklady psycholožka.

Podle ní by péči o nemocného příbuzného měla sdílet celá rodina nebo alespoň využít sociální služby. „Pokud člověk je s nemohoucím člověkem dlouhodobě sám, podepisuje se to negativně na psychice pečovatele. Často pak cítí nedostatek podnětů, které by přinášely radost a rozvoj tvořivosti,“ dodala.

Policisté začali podezřelou smrt čtyřiasedmdesátileté ženy vyšetřovat ve středu, podnět jim dala záchranná služba, která byla na místo přivolaná. "Policisté po příjezdu do bytu ženy zjistili, že seniorka zemřela násilnou smrtí. Žena pravděpodobně zemřela na následky dušení, přesnou příčinu úmrtí zjistí kriminalisté po provedení nařízené soudní pitvy," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

K činu se podle policistů doznal manžel zavražděné. Nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Policisté také zjistili, že činu nepředcházel ani žádný konflikt. "Z předběžně zjištěných skutečností vyplývá, že k činu sedmasedmdesátiletého muže dohnalo zoufalství z dlouhodobě neutěšeného zdravotního stavu jeho manželky," doplnil Hejtman.