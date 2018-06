Barborka (†2) zemřela po pádu z vlaku: Vlakvedoucí a průvodčí jsou vinny!

Za usmrcení z nedbalosti hrozilo ženám až šest let vězení. Státní zástupce Jaroslav Rašendorfer navrhl trest v první třetině sazby s podmíněným odkladem na dva roky. "Zejména z výpovědi znalce, z kamerových záznamů a z vyšetřovacího pokusu jednoznačně vyplynulo, že rychlík vyjel s nedostatečně zavřenými dveřmi vozu. Je otázka, do jaké míry obsluha vlaku splnila své povinnosti dané zaměstnavatelem k výpravě vlaku. Obě obžalované si své povinnosti vyplývající z drážních předpisů řádně nesplnily," uvedl žalobce. Jejich obhajobu, že si posledního nastupujícího nevšimly, označil za účelovou. "Skutečnost podcenily, myslely, že dveře zavřené jsou, aniž by došlo k jejich opětovné kontrole," uvedl žalobce.

Naopak podle obhajoby ženy žádné předpisy neporušily, nevidí tam příčinnou souvislost. "Je otázka, zda bylo v silách vlakové čety zajistit dobré dovření dveří za situace, kdy nebyl ve všech vagonech automatický systém," uvedl obhájce vlakvedoucí Jarmily S. "Mám za sebou přes 20 let praxe, nikdy jsem nic v práci nepodcenila," uvedla obžalovaná.

Smrt Barborky (†2) ve vlaku: Vypadla z okna, tvrdí svědci. Obžalovaných se zastal i strojvedoucí

Vinu odmítla také obhájkyně průvodčí Jany S. "Podle mého názoru neexistuje jediný nepochybný důkaz, o který by se mohl opřít závěr o její vině," uvedla obhájkyně.

Neštěstí se stalo na trase z Luhačovic do Prahy v červenci 2016. Podle žalobce vlak vyjel z olomouckého nádraží s nedovřenými dveřmi. Kvůli zrychlování soupravy na trati mezi hlavním nádražím a Štěpánovem se dveře ve více než stokilometrové rychlosti prudce a neočekávaně otevřely. Vypadla z nich dívka, když čekala na matku a sestru, které byly na WC, uvedl žalobce. Obžalované vinu u soudu popřely, podle nich z jejich strany nešlo o nedbalost. Zastal se jich i vrchní komisař Správy železniční dopravní cesty, řekl, že žádné pochybení vlakové čety neshledal.

Rodina oběti náhradu škody po obžalovaných nepožaduje, dráhy se s rodinou mimosoudně vyrovnaly. Podle jejího zmocněnce má rodina zájem na řádném vyšetření události a zejména na tom, aby se něco podobného neopakovalo.