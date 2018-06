Žena zastřelila svého manžela (†49), protože jí bil kočku

Život její kočičky pro ni byl důležitější než vlastní manžel. Mary Harrison (47) z texaského Dallasu se opět hádala se svým manželem Dexterem (†49). Spor vyústil v násilí, kterého se muž dopustil na domácím mazlíčkovi. A to neměl dělat.

Když Dexter začal bít kočku, vzala Mary do rukou zbraň a vystřelila po něm. Když na místo přijeli přivolaní policisté, ani se nesnažila předstírat, že se stalo něco jiného.

Mary se přiznala, že Dextera postřelila. Muž byl převezen do nemocnice, kde podlehl svým zraněním. Jeho manželka byla zatčena a je držena ve vazbě na kauci v přepočtu 2,2 milionu korun. Muž zabil manželku (†42), které vedla dvojí život. Na erotickém webu se ukazovala nahá

Nyní čelí obvinění z vraždy. Do Dallasu se rodina se dvěma dětmi přitom přistěhovala před několika měsíci. Sousedé jsou z incidentu zděšení a nemohou uvěřit, že muž zemřel kvůli kočce.

„Muž je postřelen kvůli kočce? To je šílené. Je to neuvěřitelné. Muž ztratí život kvůli kočce. Lidé milují své domácí mazlíčky, ale ne až tak vážně, že by musel někdo zemřít kvůli kočce,“ řekl soused Carl Phillips stanici KTCT-TC. Muž uškrtil manželku (†32), protože byla závislá na Facebooku

