Otřesné detaily ze záchrany týraných psů: Koňská jatka a metrové řetězy, ochráncům hrozí roky ve vězení

Celkem 19 psů odvedli loni v lednu ochránci zvířat z farmy Jiřího Vondrušky v Jankově. Nedokázali totiž už jen nečinně přihlížet jejich utrpení. Aspoň tak to popisuje Lucie Němečková ze společnosti Dog Planet, která se zabývá výchovou psů a péčí o zanedbaná zvířata. Jenže teď jim za krádež hrozí 2-5 let ve vězení. Pokud budou uznáni vinnými, budou také muset Vondruškovi zaplatit 450 tisíc korun.

"Pan Vondruška tam v naprosto nevhodných podmínkách choval psy uvázané na řetězech, většinu bez střechy nad hlavou, jezdil za nimi často jen jednou týdně, takže bývali bez vody, nebyli nijak socializovaní, byli vystrašení, zanedbaní. Na tomtéž statku choval přes 80 koní, které přímo na místě také porážel a jejich částmi pak psy krmil. Žili tedy mezi kusy rozřezaných koní a krví," popsala Lucie týdeníku Respekt s tím, že její kamarádka, která má v Jankově rodiče, se už od roku 2012 pokoušela o legální přístup a několikrát vše nahlašovala na veterině i policii. Marně.

Šokující záběry ze zvířecího "koncentráku": Majitelkou je lékařka!

"Museli jsme si pořád dávat pozor, kam šlapeme. Hodně chumelilo a všude ze země trčely nějaké dráty nebo tyče, stály tam postavené stroje. Psi byli uvázáni mezi nimi, čtyři z nich měli zarostlý a zařezaný obojek do masa. Žili ve stodole nebo venku, jen tak, na sněhu, káleli pod sebe. Válely se tam rozřezané kusy koní, všude krev. Mezi tím vším se tam procházeli dva koně, jeden z nich byl slepý a vypadal hodně špatně. Na zemi ležela nějaká lebka, vypadala jako psí. Evidentně šlo o šíleně zanedbanou psí množírnu," vypráví Lucie dál. Na internetu totiž našli i Vondruškovy inzeráty na prodej psů.

Policie ochránce zvířat na místě nechytila, podařilo se jim ale vystopovat dle mobilního signálu všech osm účastníků akce. "Část psů byla odvezena do útulku, kde je posléze policie našla a tři z nich Vondruškovi vrátila. Bohužel je nedala nejprve na kontrolu veterinářům, což by naše slova o týrání mohlo potvrdit, ale odvezla je hned na statek," dodává. Podle ní to na statku už opět vypadá jako dřív - psi jsou zpátky na krátkém řetězu.