Marián dostal 18 let za vraždu, kterou nespáchal! Nevinu dokázal po letech ve vězení

Mariánova noční můra začala v srpnu 2010, kdy ho v nepřítomnosti odsoudil soud v Římě na 18 let vězení za to, že měl v prosinci 2009 při hádce několikrát udeřit skleněnou láhví po hlavě opilého Poláka A. A. Artura. Oběť měl poté ještě kopat a mlátit, když už ležela na zemi a nemohla se bránit.

Marián byl ale tou dobou na Slovensku a o vraždě ani následném soudním řízení neměl vůbec ponětí. "Je to naprostý nesmysl, protože s manželem jsme byli v té době doma a navíc druhý den ráno o půl osmé byl u lékaře, na což je i doklad. Jak by se mohl vrátit za tak krátkou dobu z Říma domů? Vždyť autem se to nedá zvládnout dříve než za 12 hodin a letadlem neletěl, protože o tom na letišti není žádný záznam," bránila tehdy Mariána jeho zoufalá manželka Alena (39). Amanda Knox popsala pobyt v italské base: Měla románek s vězeňkyní!

Marián byl navíc v Itálii naposledy sedm let před vraždou. Pobýval tam několik let až do roku 2002 a během té doby ztratil doklady a měl nějaký problém s policií. Proč mu po tolika letech připsali vraždu cizince, ale netuší.

Když Marián v Itálii nenastoupil do výkonu trestu, byl na něj v roce 2015 vydán evropský zatykač. "Ale vždyť to jsem ani nemohl, protože jsem o ničem nevěděl. Netušil jsem nejen to, že jsem byl odsouzen za vraždu na tak vysoký trest, ale ani to, že se vůči mně vůbec nějaké soudní řízení vede," vysvětlil pro slovenský týdeník Plus JEDEN DEŇ. Slovenské soudy ale po zatčení požádal o vydání, aby mohl prokázat svou nevinu.

"Celé to bylo připraveno tak, abych se už nemohl nikde odvolat. Nemohl jsem si sehnat dobrého obhájce, který by vzal můj případ. Nakonec mi jednoho našla naše ambasáda, byla to mladá advokátka téměř bez praxe. Já jsem byl pro ni vlastně první případ. Ona byla i na návštěvě u předsedy Nejvyššího soudu, který jí po asi hodině a půl řekl, že nechápe, jak se toto mohlo stát. To ve mně vzbudilo naději, že se spravedlnosti přece jen dočkám," popsal. Je toto důkaz, že Amanda Knox lže? Kamera ji možná zachytila u domu zavražděné!

Mariánovi nakonec pomohla hlavně svědectví slovenských lékařů, kteří potvrdili, že v době vraždy v Itálii být nemohl. "Měl jsem sice všechny důkazy, které hovořily v můj prospěch, jenže prokuratura se všemožně snažila, abych tam zůstal a trest si odseděl. Lži, kterými mě obvinili, překrývali dalšími lžemi," dodal Marián, který se na svobodu dostal až 1. července 2017.

Slovák na italský soudní systém nešetří kritikou a obává se, že není první ani poslední, komu se něco podobného přihodilo. "Vím, že tam je množství lidí poslaných, stejně jako já, za mříže neprávem. Italsky mluvím plynule, takže jsem se o tom nejen dočetl, ale dozvěděl i ze zpráv a mých zkušeností při styku s jinými vězni. To, že jsem se dostal na svobodu, je proto takovým malým zázrakem," dodal.

Mariánův případ až nápadně připomíná ostře sledovanou kauzu vraždy britské studentky Meredith Kercher v roce 2007, za niž byla v roce 2009 na 26 let odsouzena její spolubydlící Amanda Knox z USA. Dva roky poté ale odvolací soud obžalovanou osvobodil a Knox odjela raději z Itálie domů. Soud ji nakonec osvobodil v plném rozsahu.