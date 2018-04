Manuál pro ruské špiony: Cvičí je, jak "otrávit" kliku u dveří

Podle deníku The Sounday People se kriminalisté zaměřili na dveře Skripalova domu, jako místa otravy novičokem. „Otrávené kliky dveří jsou v současné době velký problém. Právě se tím začala zabývat většina spojeneckých států,“ okomentoval situaci mluvčí britské rozvědky.

Exšpiona Skripala můžou odpojit od přístrojů. Přání rodiny ale musí posoudit soud

Právě ruské manuály pro agenty jsou vodítkem. V posledních deseti letech Rusko vyvíjelo všemožné metody nové aplikace jedů - včetně umístění na kliku dveří. „Je to jednoznačné vodítko, že stopy vedou do Ruska. Otrávená klika dveří je jedním z důkazů, kdo to spáchal,“ dodal.

Kvůli celému případu se navzájem obvinilo několik států. Rusko a západní spojenci si navzájem vyhostili již několik stovek diplomatů po celém světě. Británie v současné době zvažuje ruskou žádost o rozhovor s otrávenou Julií Skripalovou (33), jejíž stav se v poslední době dramaticky zlepšil.

VIDEO: Rusové udeřili na Česko kvůli novičoku.