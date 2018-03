Sebevražda Anety 13 bodnými ranami? Vím, proč policie kryje Ahmada, myslí si znalec islámu

Lukáš Lhoťan v rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že policie odmítala prověřit verzi, že by Anetu zavraždil ve svém letňanském bytě Libanonec Ahmad Hassan Ibrahim. „Verzi, že zfetovaný Ahmad Hassan Ibrahim byl uživatelem tvrdých drog a měl je mít v sobě i v době záhadné smrti, že se dostal do stavu ‚toxické psychózy‘ a zaútočil na Anetu a zavraždil ji, policie vůbec nevyšetřovala a okamžitě na začátku ji odmítla. ‚Ahmad koksuje už jak sviňa i sám přes den,‘ tvrdila o něm svědkyně Kateřina. Která také tvrdila, že bral léky na zklidnění a proti výbušnosti,“ tvrdí autor knihy Islám a islamismus v České republice.

Případ Anety (†23), která se prý sama ubodala: Podezřelý Libanonec s drogami stanul před soudem

Na otázku, proč to tak bylo, nezná odpověď, domnívá se ale, že Ahmadova role v Anetině smrti byla ignorována, protože byl pro policii důležitým svědkem v jiném případu. „Mohu se jen ptát, jestli se nescházeli lidé z okolí Libanonce Fajáda s Libanoncem Ahmadem Hassanem Ibrahimem v pražských barech nebo v podnicích pana Ahmada? A jestli Ahmad Hassan Ibrahim neposkytl českým úřadům natolik neocenitelné služby, že by kvůli tomu byly ochotné i na oplátku pomoci jemu maskovat vraždu Anety Rodové?“ popsal tajemně Lhoťan.

Alí Fajád je obchodník se zbraněmi, kterého s dalšími dvěma muži zadrželi v dubnu 2014 čeští policisté. Spojené státy žádaly o jejich vydání, vinili je ze zamýšlené spolupráce s teroristy. Soud Fajáda propustil krátce poté, co se objevila informace, že pětice Čechů unesených v Libanonu byla nalezena a propuštěna.

Byt, kde zemřela krásná Aneta (†23), je už podruhé naprodej! Nikdo v něm dlouho nevydrží

„Tedy, a zde opravdu hovořím hypoteticky a kladu otázku, pokud by byl Ahmad Hassan Ibrahim zapleten do operace tajné služby USA a českých úřadů proti mezinárodním obchodníkům se zbraněmi v Praze v letech 2012 až 2014, tedy v době, kdy záhadně zemřela i Aneta Rodová – září 2014, neměly by úřady dostatek důvodů ‚chránit‘ pana Ahmada Hassana Ibrahima a maskovat jeho zločin? Protože by v případě jeho usvědčení z vraždy, pokud ji spáchal, byla zhacena operace tajných služeb USA a ČR?“ vysvětlil.

Aneta zemřela brzy ráno v září 2014, příčinou bylo několik smrtelných ran v hrudi, které si podle závěrů policie zasadila sama vlivem toxické psychózy po požití drog. Anetu měl v záchvatu sebepoškozování najít nad ránem právě Ahmad, který jí podle svých slov v dalším ubližování si zabránil. Bylo ale už pozdě. Policie případ dvakrát uzavřela jako sebevraždu, Anetina matka ovšem i nadále bojuje za svou pravdu.