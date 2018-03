„Je fanatička, pije placentu.“ Případ matky Honzíka z Ústí rozdělil Česko

Boj Jaroslavy Pickové (29) a ústecké nemocnice o to, jestli může být nepřetržitě u svého syna Honzíka, přerostly ve střet dalece překračující nemocniční areál. Někteří lidé stojí za matkou, jejím právu být u dítěte a kritizují přivolání policie. Jiní Jaroslavu označují za fanatickou biomatku a podporují lékaře. Blesk Zprávám se ozvala i žena, která matku podle svého tvrzení zná řadu let.

„Vždycky si plánovala, jak bude mít hnědooké a hnědovlasé dítě a podle toho taky vybírala tatínka. Jen podle genetického materiálu. Ale chtěla dítě, ne tatínka. Byla rodit ambulantně, ihned potom šla pěšky a chlubila se, že vypila výborný placentový koktejl,“ tvrdí žena, která prý zná Jaroslavu přes 10 let. Ale která si přála zůstat v anonymitě. Kriticky se staví k jejímu chování vůči nemocničnímu personálu a její motivaci spatřuje v „biofanatismu“ kolem výchovy dětí.

„Na prsu musí mít obě děti přilepené“

„Vyznává kontaktní mateřství, což není nic špatného, pokud nedojde k fanatismu a očerňování těch, kteří to tak nevnímají. Což se v tomhle případě děje. Naprostá neochota přijmout jiný názor, odsouzení maminek, které děti vozí v kočárku, dávají dudlíky, nedejbože nutrilon a podobně,“ je přesvědčená matka, která Jaroslavu kritizuje.

„Tím, že má potřebu neustále mít děti přilepené na sobě a tandemově kojit i starší 3leté dítě, vznikl problém v nemocnici,“ je přesvědčená žena s tím, že tento případ se Jaroslavě jako „fanatičce hodil do krámu“.

„Zákon ani řád lékaře nezajímal“

Jenže matka malého Honzíka je přesvědčená o tom, že nic nadstandardního nežádala. A že selhal personál. „Mám právo zůstat se svým synem nepřetržitě. Je to podle vnitřního řádu nemocnice i podle zákona, což jsem mu ukazovala na papíře. On se na to ani nepodíval, ten zákon ho prostě nezajímal. Ale on si vedl svou, že vnitřní řád je víc než nějaký zákon. Jenže ani v tom vnitřním řádu nic nebylo,“ řekla Jaroslava k chování lékaře Adama Cipry, který ji u syna odmítal ponechat podle jejího přání.

Kritika na matku Jaroslavu se snáší i z jiných stran. Na Facebooku dokonce vznikla diskusní skupina podporující jednání nemocnice. „Jsem matka dítěte, které leží s miminkem na pokoji. Můj syn je těžce postižený, leží tam v kritickém stavu už skoro 14 dní. Od pátku, kdy bylo přijato tohle miminko, nemá na pokoji klid, protože matka neustále s někým na pokoji telefonuje nebo zatěžuje personál nesmysly, místo aby se starala o zdraví dítěte,“ uvádí žena ve skupině na sociální síti.

Matka, na kterou lékař zavolal policii: Přednosta mi vyhrožoval! Sestry se mi vysmály

Jiní návštěvníci nemocnice mají s perosnálem pozitivní zkušneosti. „Měla jsem syna v šestinedělí také hospitalizovaného a operovaného v ústecké nemocnici, po dobu, co byl na JIPu, jsem ho denně navštěvovala a nosila čerstvé odstříkané mléko. Pan primář i celý personál se chovali perfektně a profesionálně,“ říká Kateřina s tím, že zdravotní problémy chlapečka lékaři vylepšili.

Přednosta: Mohla být hrozbou pro děti

Podle přednosty dětské kliniky ústecké nemocnice Jaroslava Škvora narušila Jaroslava poskytování zdravotnických služeb. „Jednak svým záměrem přespat na přineseném lehátku na zemi vedle lůžka na Jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP). To brání volnému přístupu personálu k dítěti, přístrojům kolem i ostatním pacientům na přístrojích. Je nutné vzít do úvahy i hygienicko-epidemiologické důvody. Dále rušením klidu ostatních pacientů JIRP. Nespolupracující osoba s personálem JIRP je pro řádný a efektivní chod JIRP a tudíž i pro ostatní dětské pacienty nebezpečnou hrozbou,“ řekl Škvor pro Blesk.

Přepis nahrávky, která zachycuje konflikt mezi primářem a dulou | FTV Prima

Policie, která byla do nemocnice přivolána, žádné pochybení nezjistila. „Přijali jsme oznámení, že matka dětského pacienta nechce odejít z jednotky intenzivní péče. Hlídka na místě zhodnotila situaci, ze strany ženy nedošlo k protiprávnímu jednání ani k porušení interních předpisů nemocnice a matka na JIPu zůstala,“ řekla Blesku ústecká policejní Jana Slámová.

Na matku lékař zavolal policii: Narušovala chod nemocnice, hájí doktora ředitel

Vykázaní je možné, je ale nutný důvod

„Nezletilý pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, a to za podmínek stanovených ve vnitřním řádu poskytovatele zdravotních služeb, a pokud realizace tohoto práva nenaruší poskytování zdravotních služeb. K omezení práva může být přikročeno jen ze závažných důvodů,“ uvedla k případu mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.