Tříletá holčička po hraní s líčidly skončila znetvořená: Látky v tvářence byly toxické!

Otřesnou fotografií znetvořeného obličeje malé holčičky šokovala na sociálních sítích její matka Kylie Craven z Illinois. Na pohotovosti skončila teprve tříletá Lydia poté, co si hrála s dětskými líčidly, na které měla podle všeho alergii. Reakce byla natolik vážná, že holčička strávila několik dní v nemocnici. Její zdravotní stav se pomalu zlepšuje.

Opuchlá víčka, nateklé rty a obličej plný boláků. To je výsledek hraní s líčidly, které měly být určeny především pro děti. Alergickou reakci u holčičky způsobil lesk na rty a tvářenka. Dívenka kvůli bolestivým puchýřkům nemohla několik dní ani jíst. Matka varuje ostatní rodiče: „Dávejte si pozor na to, co dětem kupujete!“

Lékaři si nevěděli rady

Kylie koupila sadu make-upu pro děti v jejím rodném městě Georgetown. Na pokladně se ještě údajně ujišťovala, zda šminky nejsou toxické. Během dne si tak s dcerkou udělaly „dámskou jízdu“. Daly si dortík a nalíčily se.

Do 24 hodin se však holčičce začalo dělat hůř a hůř. „Najednou otekla, měla horečku, rty jí začaly jako by modrat,“ napsala na svém Facebooku Kylie. Matka neváhala a s Lydií okamžitě upalovala do nemocnice, kde se jí lékaři začali vyptávat na všechny možné alergie, snědené jídlo, vypité pití a veškerou aktivitu za 24 hodin. Nakonec se společně dopátrali na toxické látky v make-upu.

Dívenka trpěla obrovskými bolestmi

„Několik dní nedokázala ani jíst. Puchýřky na obličeji jí neustále praskaly. Rty rovněž. Kůži měla napnutou a velice bolestivou,“ prozradila matka.

Rodina se rozhodla udělat rozbor látek v líčidlech. „V tomto make-upu jsme našli šest různých chemikálií, o kterých je známo, že způsobují alergickou reakci. Lydia byla alergická na jednu z nich,“ vysvětlila Kylie.

Stav holčičky se již zlepšuje. „Boláky se jí hojí. Nejtěžší je vydržet to svědění, které hojení provází. Celý příběh jsem se rozhodla sdílet kvůli tomu, aby se podobný případ nestal i dalším holčičkám,“ dokončila Kylie Craven. Jestli se rozhodne podniknout právní kroky vůči firmě, zatím není jasné.