Češi pořádají hon na tyrany zvířat: Po případu zbitého štěněte ukazují na další "bestie"

Ronny, Marley, Amy, Ben, Sendy - to jsou jména jen několika málo týraných psů, která v současnosti řeší milovníci zvířat na internetu. Ronny a Marley na spravedlnost čekají, ostatní se jí "dočkali". Případy, které se dostaly aspoň k soudu, ovšem skončily neuspokojivě: Podmíněné tresty za smrt a utrpení podle mnohých nejsou dostatečné.

Sendy je fenka staforda, kterou vlastnila mladá Hana M. z obce u Stříbra. Na dvorku v mrazu leželo mrtvé štěně a vedle něj smutně postávala jeho polomrtvá, na kost vyhublá matka, která, když popošla, táhla tělíčko potomka na provazu za sebou. Případ vyšuměl do ztracena...

Hrůza u Stříbra: Na kost vyhublá fena za sebou tahala mrtvé štěně, věc šetří policie

Bena měl loni v létě zabít jeho majitel Jaroslav J. přímo před očima několika lidí na ulici v Mostě. Na místo byli dokonce přivoláni policisté. Serveru TN.cz svědci řekli, že muž psa vláčel za sebou, pak si ho přehodil přes rameno a vzápětí s ním velkou silou praštil o zem. Potrestán nebyl...

Amy je jméno dnes už ročního štěněte, kterého jeho majitel z Plzně týral od pouhých pár týdnů života. Jeho chování vyvrcholilo tím, že psa vzal a praštil s ním o zeď. "Po provedeném veterinárním vyšetření štěněte bylo zjištěno, že fenka utrpěla zlomeninu pravé hrudní končetiny a pravé pánevní končetiny, která byla staršího data," uvedla mluvčí policie.

Hrůzné! »Páníček« z Plzně zlomil štěněti dvě nohy! Amy má kvůli utrpení sníženou i imunitu

Devětadvacetiletý muž byl oproti ostatním souzen a odsouzen. "Byl mu trestním příkazem uložen podmíněný trest odnětí svobody na 12 měsíců a povinnost k náhradě škody," informovala advokátní kancelář Roberta Plicka, která případ před soud dovedla.

"Můžeme však sdělit, že jsme se snažili opakovaně apelovat na státní zastupitelství, aby proti trestnímu příkazu podalo odpor, jelikož s ohledem na kruté jednání pachatele, jeho trestní minulost a nezájem o zdravotní stav Amy se nám jeví uložení podmíněného trestu jako nedostačující a neadekvátní celé situaci. Nicméně státnímu zastupitelství se bohužel rozhodnutí soudu jeví jako adekvátní a přiměřené. Můžeme tak jen vyjádřit náš údiv nad nedostatkem soucitu nad živým tvorem, přičemž by nás zajímalo, jestli by postup státních orgánů byl obdobný, pokud by takto krutě bylo zacházeno například s dítětem. Z tohoto důvodu jsme ihned po obdržení stanoviska státního zastupitelství podali stížnost na postup ve věci," dodali advokáti.

Týraný Ronny musel znova na operaci. Veterináři mu odstranili poraněné oko

Ronnyho letos začátkem března údajně brutálně dobil jeho majitel Ondřej H. takovým způsobem, že měl pes štěstí, že přežil. Ze spárů tyrana ho totiž zachránil děčínský strážník Václav Němeček. Výčet zranění, která na veterině zjistili, byl šokující: zlomená čelist, vykopnuté zuby, poškozené oči, hematomy a mnoho dalších, i starších zranění. Ronny byl ošetřen, před pár dny mu bylo chirurgicky odebráno levé oko a nyní ho čeká mnohem lepší budoucnost. A mnozí doufají, že tyrana naopak nečeká nic pěkného. Případ je ve fázi vyšetřování.

Zatím posledním případem je Marley - tříměsíční štěně, které zkopal a škrtil jeho majitel Jakub L. z Prachatic. Mladík se přiznal, činu lituje a chce zaplatit veterinární výlohy. Nedá se ovšem ubránit dojmu, že mladík pouze kalkuluje, aby od případného soudu odešel s co nejnižším trestem - projevení lítosti je totiž polehčující okolnost. I tento případ policie zatím vyšetřuje.

Jakub L., který brutálně zkopal štěně: Mrzí mě to, zaplatím léčbu, tvrdí tyran