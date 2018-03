Hacker Nikulin dnes stane u soudu: Prahne po něm Rusko i Amerika, on touží po českém azylu

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače. Spojené státy viní muže z hackerských útoků mimo jiné na sociální síť LinkedIn. Rusko požaduje jeho vydání kvůli dřívější internetové krádeži.

Rozhodně ministr spravedlnosti

Letos v lednu Nikulin neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. Ústavní soud ji označil dílem za opožděnou, dílem za zjevně neopodstatněnou. Podle agentury TASS Nikulin požádal české ministerstvo vnitra o poskytnutí „humanitárního azylu“, s žádostí ale údajně neuspěl.

Advokát Martin Sadílek ruské agentuře řekl, že na rozhodnutí ministerstva podal na Nikulinův pokyn žalobu. Humanitární azyl prý Nikulin potřebuje proto, že „se obává, že projednávání jeho případu v USA nebude spravedlivé“.

Podle českých soudů je přípustná Nikulinova extradice do obou zemí, rozhodnutí je na ministrovi spravedlnosti. Jeho rozhodování však oddálil Ústavní soud, který minulý měsíc odložil vykonatelnost usnesení o přípustnosti vydání do doby, dokud neposoudí Nikulinovu ústavní stížnost. Podle některých zdrojů z ministerstva spravedlnosti to v praxi může znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu.